  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Unserious Beauty: Por qué el maquillaje caótico es la tendencia favorita para el nuevo año

Una moda relajada y sin reglas estrictas se está robando la atención, apostando por looks más libres, divertidos y reales

Dic. 29, 2025
Se consolida como una expresión de libertad y autenticidad, marcando el regreso de una belleza más real, intensa y sin miedo a la imperfección
Se consolida como una expresión de libertad y autenticidad, marcando el regreso de una belleza más real, intensa y sin miedo a la imperfección

El 2026 marca un cambio claro en las reglas del maquillaje. Después de años dominados por la estética pulida, minimalista y perfectamente calculada, una nueva tendencia comienza a imponerse, el messy makeup. Lejos de la piel impecable y los trazos exactos, esta corriente apuesta por la imperfección consciente, el dramatismo y la expresión personal como forma de belleza.

Los expertos en tendencias coinciden en que el auge de esta estética responde a un cansancio colectivo frente a los estándares de perfección promovidos por redes sociales y algoritmos. El maquillaje deja de ser una máscara rígida y se convierte en una extensión de la experiencia, de lo vivido y lo sentido.

Durante años, el llamado clean makeup dominó pasarelas y plataformas digitales. Su promesa era un look "sin esfuerzo", aunque en la práctica exigía tiempo, técnica y productos específicos. Con el paso del tiempo, este ideal comenzó a sentirse repetitivo y poco realista.

El maquillaje caótico surge como una respuesta directa a esa saturación. No busca esconder imperfecciones, sino integrarlas al rostro. Delineadores corridos, sombras difuminadas y pestañas con apariencia desordenada se transforman en símbolos de libertad estética. La belleza ya no persigue lo perfecto, sino lo auténtico.

imagen-cuerpo

QUÉ ES EL MAQUILLAJE CAÓTICO MESSY GIRL

La tendencia Messy Girl se posiciona como el opuesto de la chica impecable. Mientras una prioriza el control y la pulcritud, la otra celebra el caos con intención. Se trata de un maquillaje intenso, emocional y con bordes poco definidos, donde cada trazo parece contar una historia.

Inspirada en movimientos punk y grunge de décadas pasadas, esta estética recupera el ojo ahumado con una actitud moderna. No es solo rebeldía, también es una forma de expresión artística que abraza lo teatral y lo crudo sin pedir permiso.

Adoptar esta tendencia no requiere técnicas complejas. El enfoque está en soltar el control y experimentar. El delineador se aplica y se difumina, las sombras se mezclan sin líneas exactas y los labios pueden llevar tonos oscuros con contornos suaves o ligeramente desdibujados.

Las texturas también juegan un papel importante, combinar acabados mate con toques luminosos aporta profundidad al rostro. La piel no necesita verse perfecta, sino real, con carácter y emoción.

Aunque muchas personas comenzaron a experimentar con este estilo desde 2025, todo apunta a que será en 2026 cuando el maquillaje caótico alcance su mayor popularidad. En un contexto donde la autenticidad gana terreno, esta tendencia confirma que la belleza también puede encontrarse en el desorden.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
¿Por qué poner una llave en un vaso de lentejas el 31 de diciembre? Significado de este ritual de Año Nuevo
Viral

¿Por qué poner una llave en un vaso de lentejas el 31 de diciembre? Significado de este ritual de Año Nuevo

Diciembre 29, 2025

Una tradición de fin de año que muchas personas realizan para buscar buena suerte, mejorar su situación económica y empezar el nuevo ciclo

¿Qué pasó con Anthony Joshua? Se revelan imágenes de su rescate luego de un accidente vehicular
Viral

¿Qué pasó con Anthony Joshua? Se revelan imágenes de su rescate luego de un accidente vehicular

Diciembre 29, 2025

El boxeador fue atendido por rescatistas después de un percance en carretera, las fotografías difundidas causaron sorpresa entre sus seguidores

Santoral de hoy, 29 de diciembre: Rey David, quien venció al gigante Goliat con solo una honda y una piedra
Viral

Santoral de hoy, 29 de diciembre: Rey David, quien venció al gigante Goliat con solo una honda y una piedra

Diciembre 29, 2025

Hoy, lunes 29 de diciembre, la Iglesia celebra a varios santos y beatos, entre ellos San David. Descubre quién es y su legado