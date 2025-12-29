  • 24° C
Viral

Santoral de hoy, 29 de diciembre: Rey David, quien venció al gigante Goliat con solo una honda y una piedra

Hoy, lunes 29 de diciembre, la Iglesia celebra a varios santos y beatos, entre ellos San David. Descubre quién es y su legado

Dic. 29, 2025
El santoral de hoy 29 de diciembre recuerda al pequeño Rey David, quien venció al gigante filisteo Goliat.
El 29 de diciembre, el calendario litúrgico católico conmemora a varios santos que dejaron una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos destaca San David, rey y profeta del pueblo de Israel, conocido por su valentía y su fe inquebrantable. También se celebran las festividades de San Trófimo de Arlés, San Libosio de Cartago y San Martiniano de Milán, entre otros.

SAN DAVID: REY Y PROFETA

San David, una de las figuras más icónicas del Antiguo Testamento, es recordado por su papel como rey de Israel y por su devoción a Dios. Según el Martirologio Romano, David fue el hijo menor de Jesé, originario de Belén, y fue elegido por el profeta Samuel para suceder a Saúl como rey. Conocido por su humildad y valentía, David consolidó el reino de Israel, unificó las doce tribus y trasladó el Arca de la Alianza a Jerusalén.

DAVID Y GOLIAT

Es conocido también por su victoria sobre Goliat, el gigante filisteo, un acto que marcó su vida y lo preparó para su reinado. El joven derrotó al gigante filisteo usando solo una honda, una piedra y una fe inquebrantable en que Dios lo guiaría hacia la victoria, como se relata en el capítulo 17 de 1 Samuel.

David llegó al campamento militar llevando provisiones para sus hermanos y, al ver que ninguno de los soldados se atrevía a enfrentar a Goliat, decidió ofrecerse como voluntario. A pesar de las burlas del gigante, que encontraba absurdo que un simple pastor le retara, David se mantuvo firme, armado solo con su honda. Recogió tres piedras del suelo y proclamó: "Toda la Tierra sabrá que hay un Dios en Israel", antes de lanzar la primera piedra. El proyectil golpeó a Goliat en la frente, haciéndolo caer al suelo. Aprovechando el momento, David tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza.

OTRAS CELEBRACIONES DEL DÍA

Además de San David, hoy también se celebra a otros santos y beatos que hicieron importantes contribuciones a la fe cristiana:

  • San Trófimo de Arlés: Martirizado por su fe en el siglo III, Trófimo fue uno de los primeros obispos de Arlés y un ejemplo de valentía cristiana.
  • San Libosio de Cartago: Obispo y mártir de la iglesia primitiva en Cartago, cuya devoción y sacrificio fueron clave para la expansión del cristianismo en el norte de África.
  • San Martiniano de Milán: Sacerdote y mártir que dedicó su vida a la evangelización en la región de Milán, siendo recordado por su dedicación y entrega.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


