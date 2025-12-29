Santoral de hoy, 29 de diciembre: Rey David, quien venció al gigante Goliat con solo una honda y una piedra

El 29 de diciembre, el calendario litúrgico católico conmemora a varios santos que dejaron una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos destaca San David, rey y profeta del pueblo de Israel, conocido por su valentía y su fe inquebrantable. También se celebran las festividades de San Trófimo de Arlés, San Libosio de Cartago y San Martiniano de Milán, entre otros.

SAN DAVID: REY Y PROFETA

San David, una de las figuras más icónicas del Antiguo Testamento, es recordado por su papel como rey de Israel y por su devoción a Dios. Según el Martirologio Romano, David fue el hijo menor de Jesé, originario de Belén, y fue elegido por el profeta Samuel para suceder a Saúl como rey. Conocido por su humildad y valentía, David consolidó el reino de Israel, unificó las doce tribus y trasladó el Arca de la Alianza a Jerusalén.

DAVID Y GOLIAT

Es conocido también por su victoria sobre Goliat, el gigante filisteo, un acto que marcó su vida y lo preparó para su reinado. El joven derrotó al gigante filisteo usando solo una honda, una piedra y una fe inquebrantable en que Dios lo guiaría hacia la victoria, como se relata en el capítulo 17 de 1 Samuel.

David llegó al campamento militar llevando provisiones para sus hermanos y, al ver que ninguno de los soldados se atrevía a enfrentar a Goliat, decidió ofrecerse como voluntario. A pesar de las burlas del gigante, que encontraba absurdo que un simple pastor le retara, David se mantuvo firme, armado solo con su honda. Recogió tres piedras del suelo y proclamó: "Toda la Tierra sabrá que hay un Dios en Israel", antes de lanzar la primera piedra. El proyectil golpeó a Goliat en la frente, haciéndolo caer al suelo. Aprovechando el momento, David tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza.

OTRAS CELEBRACIONES DEL DÍA

Además de San David, hoy también se celebra a otros santos y beatos que hicieron importantes contribuciones a la fe cristiana: