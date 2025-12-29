¿Qué pasó con Anthony Joshua? Se revelan imágenes de su rescate luego de un accidente vehicular

Un accidente de tránsito ocurrido en Nigeria dejó un saldo de dos personas fallecidas y varias más lesionadas, entre ellas el boxeador británico Anthony Joshua, quien resultó con heridas leves y fue trasladado a un hospital como medida preventiva. El hecho se registró en una de las autopistas más transitadas del país africano y generó amplia atención mediática tras difundirse imágenes del rescate.

El suceso se registró en la autopista Lagos-Ibadan, cuando un convoy de dos vehículos circulaba cerca de una estación de servicio. Anthony Joshua viajaba como pasajero en un vehículo todoterreno Lexus junto con otras tres personas.

El boxeador se encontraba sentado detrás del conductor, acompañado por otro pasajero, mientras que una cuarta persona viajaba en el asiento delantero. El vehículo impactó contra un camión que se encontraba estacionado, provocando la muerte inmediata de dos de los ocupantes.

Las autoridades del estado de Ogun confirmaron que el choque fue de gran intensidad y que los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a los heridos y asegurar la zona, debido a la alta afluencia vehicular en ese tramo.

RESCATE Y ESTADO DE SALUD

Imágenes difundidas en medios locales muestran a personas que se encontraban en el lugar ayudando a sacar a Anthony del vehículo siniestrado, entre vidrios rotos y restos del automóvil. Testigos señalaron que el boxeador se encontraba consciente, aunque visiblemente afectado por el impacto.

La cadena británica BBC también confirmó, a través de fuentes policiales, que el deportista sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro. Se encontraba de vacaciones familiares en Nigeria al momento del accidente, aunque todavía esperaban información detallada, las imágenes indicaban que su estado era estable.

#ALERTA | Anthony Joshua sobrevivió a un accidente fatal en la autopista Lagos-Ibadan, en Nigeria. El vehículo del boxeador chocó contra un camión estacionado, dejando un saldo de dos fallecidos.

pic.twitter.com/JbnY3LwgnK — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) December 29, 2025

El incidente ocurrió pocos días después de que el ex campeón mundial de los pesos pesados venciera por nocaut al youtuber Jake Paul en un combate muy mediático. En su agenda deportiva destaca un posible enfrentamiento ante Tyson Fury, programado tentativamente para septiembre de 2026 en el estadio de Wembley.

Las autoridades nigerianas continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar si existieron responsabilidades adicionales en el choque que cobró la vida de dos personas.