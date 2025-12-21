Accidente en la Internacional 15 deja a una persona sin vida

Una víctima mortal dejó como saldo un incidente vehicular suscitado en la Carretera Internacional 15, a escasos metros del entronque con la calle Paseo Miravalle, en la entrada de Ciudad Obregón, cuando un individuo murió tras ser impactado por un vehículo, mismo que se dio a la fuga.

Fue alrededor de las 15:00 horas, cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio antes mencionado, localizando el cuerpo sin vida de la víctima, quien pese a no ser identificado se dio a conocer que era una persona del sexo masculino, mismo que quedó a un costado sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo a información preliminar recabada en el sitio, el ahora occiso intentaba cruzar la vialidad cuando un carro lo golpeó, derivando en que perdiera la vida, resaltando que el conductor del automóvil huyó del lugar.

Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de la Guardia Nacional, así como agentes y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).