Chocan tráileres de frente al norte de Sonora

Un tráiler acoplado a una cisterna y otro más que remolcaba una caja seca protagonizaron un aparatoso accidente que ocasionó el cierre de la carretera Ímuris – Cananea.

Dicho incidente sucedió en el kilómetro 145, durante la noche del sábado, y movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencias, quienes restringieron la circulación en la rúa mientras se realizaban las investigaciones, así como las maniobras para retirar los dos camiones y un automóvil tipo sedán que estuvieron involucrados en la colisión.

Aunque los daños en los tres vehículos fueron considerables, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

Fue durante la madrugada del domingo, cuando se reanudó la circulación en el referido tramo carretero, después de que los vehículos fueran remolcados a un corralón.