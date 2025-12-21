"Revientan" vivienda en la Villa Bonita de Ciudad Obregón; hay 4 detenidos

En un operativo desplegado por la Policía Municipal, con apoyo de la Policía Estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el Ejército, fueron detenidos cuatro sujetos en un domicilio del fraccionamiento Villa Bonita.

Lo anterior sucedió en la calle Paseo del Campestre y Praderas Altas, al norte de Ciudad Obregón; y quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, fueron identificados como Rodolfo "N.", de 52 años; Carlos Octavio "N.", de 34 años; Christian Alán "N.", de 24 años y Jesús Edgardo "N.", de 23 años.

En el lugar fue decomisada un arma larga, tres pistolas, cinco cargadores, 147 cartuchos útiles; y dos chalecos tácticos.

También se aseguraron 20 envoltorios con mariguana, dos bolsas con la misma droga a granel, 31 dosis de crystal, una báscula gramera, una mochila de repartidor, una pizarra con una leyenda escrita y dos motocicletas.