Muere victima agredida en la Russo Vogel

Tras varias horas de agonía y al no superar las heridas recibidas por proyectil de arma de fuego, la jornada de ayer perdió la vida la víctima de un ataque armado registrado la noche del pasado miércoles en la colonia Russo Vogel de Ciudad Obregón.

Miguel Ángel, de 32 años, perdió la vida mientras se encontraba siendo atendido en un hospital de la localidad, luego de que alrededor de las 17:30 horas del día 17 de diciembre, fuera atacado por sujetos armados cuando se encontraba por fuera de un domicilio ubicado sobre la calle Ejército Nacional, entre Antonio Rosales y Plan de Aguaprieta.

Cabe señalar que, de acuerdo a los reportes preliminares, el ahora occiso recibió al menos 7 impactos de bala de calibre 40 milímetros, razón por la cual fue trasladado a un hospital por paramédico de la Cruz Roja, donde pese a la atención recibida, no logró superar las lesiones.

Con la muerte de esta nueva víctima en hechos violentos, el municipio de Cajeme alcanza la cifra de 19 asesinatos durante el mes de diciembre, y los 402 homicidios durante 2025, rebasando en 19.64 por ciento el acumulado de 2024.