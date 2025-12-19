Intentan asesinar a motociclista en Ciudad Obregón

  • 24° C
Policiaca

El joven logró esquivar las balas, pero resultó con algunos raspones tras caer de la liviana unidad

Dic. 19, 2025
Sujetos no identificados atacaron a balazos a un joven motociclista, quien transitaba por la calle París, en la colonia Prados del Tepeyac.

El atentado ocurrió la noche del jueves a la altura de la calle Golfo de Tehuantepec, al sur de Ciudad Obregón.

Sobre la víctima, se informó que responde al nombre de Rolando Enrique S. O. de 21 años de edad, quien viajaba en una motocicleta de color negro cuando comenzaron a dispararle.

Al escapar de sus agresores, el joven cayó de la liviana unidad, logrando esquivar las balas, pero ocasionándose algunas heridas en las piernas y brazos.

Agentes de la Policía lo llevaron en una patrulla al hospital, mientras que el sitio del ataque quedó bajo resguardo mientras peritos de la Fiscalía realizaban las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

