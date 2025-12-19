  • 24° C
Policiaca

Ejecutan a uno en la Matías Méndez de Ciudad Obregón

Se trata del homicidio número 18 del mes de diciembre en el municipio

Un joven de 21 años de edad fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la colonia Matías Méndez, al noreste de Ciudad Obregón.

El crimen ocurrió a las 23:00 horas del jueves, en calle Lorenzo Barcelata y Venustiano Carranza, sitio al que se movilizaron policías y militares tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego.

Al sitio también acudieron paramédicos de Cruz Roja, ya que los primeros llamados a la línea de emergencias indicaban que había una persona herida en el lugar.

Al revisar al individuo, los socorristas determinaron que ya había dejado de existir, convirtiéndose en la víctima número 18 del mes de diciembre en el municipio de Cajeme.

Vecinos del sector, lo identificaron como José Luis, cuyos restos fueron llevados al anfiteatro de la Fiscalía, para la autopsia de ley.

Por su parte, personal de Servicios Periciales se encargó de la búsqueda y recolección de indicios en el lugar, mientras que las corporaciones policiacas desplegaron un operativo en la zona, sin lograr ubicar a los responsables del homicidio.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

