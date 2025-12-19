  • 24° C
Policiaca

Desarticulan célula criminal en Hermosillo

Los dos sujetos detenidos son señalados por la presunta comisión de varios homicidios; una de las víctimas fue un custodio del Cereso 1

Dic. 19, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de trabajos de inteligencia y acciones operativas de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), logró la captura de integrantes de una célula delictiva vinculada a homicidios registrados en la capital del Estado, entre ellos el asesinato de un custodio del Cereso 1 de Hermosillo.

Las investigaciones permitieron establecer una línea criminal común en diversos hechos violentos, identificándose la participación reiterada de un vehículo sedán Nissan Versa, de color gris, así como la intervención de varios sujetos con funciones claramente definidas dentro de la estructura delictiva, incluidos el autor intelectual, conductor y ejecutores.

Derivado de detenciones previas por delitos contra la salud y labores de análisis balístico, se obtuvo información clave que condujo a la captura de Francisco Javier “N”, de 44 años, y Ricardo “N”, alias “El Chinolas”, de 40, como participantes directos en los hechos.

Posteriormente, se realizaron órdenes de cateo en distintos puntos de Hermosillo, logrando la detención de integrantes del grupo delictivo, entre ellos “El Chinolas, señalado como sicario activo, así como el aseguramiento de narcótico, teléfonos celulares y otros indicios relevantes para la investigación.

Las diligencias permitieron además vincular a esta célula con actividades de narcomenudeo, portación de armas de fuego y asociación delictuosa, confirmando su operación criminal en diversas colonias de la ciudad y su relación directa con hechos de violencia letal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

