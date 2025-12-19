Accidente en el Centro de Ciudad Obregón deja a motociclista herido

A un hospital local, fue trasladado un joven motociclista, luego de ser embestido por un automóvil en pleno Centro de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron poco después de las 10:00 horas del viernes, en el cruce de las calles Sinaloa y Zaragoza.

De acuerdo con testigos, la liviana unidad; de la marca Italika y color negro con rojo, circulaba por la Zaragoza hacia el poniente, cuando le cortó circulación un sedán Suzuki Swift de color blanco, que circulaba hacia el norte por la Sinaloa.

Después de la colisión, el motociclista rebotó y se impactó con un tercer vehículo que estaba haciendo alto sobre la Sinaloa, orientado hacia el sur.

Mientras agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaban nota de lo ocurrido, personal de Cruz Roja brindó primeros auxilios al conductor de la moto, y lo trasladó a un hospital donde recibió atención médica.