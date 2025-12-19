  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 19 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Accidente en el Centro de Ciudad Obregón deja a motociclista herido

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Sinaloa y Zaragoza, sitio en el que se han registrado incidentes similares

Dic. 19, 2025
Accidente en el Centro de Ciudad Obregón deja a motociclista herido

A un hospital local, fue trasladado un joven motociclista, luego de ser embestido por un automóvil en pleno Centro de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron poco después de las 10:00 horas del viernes, en el cruce de las calles Sinaloa y Zaragoza.

De acuerdo con testigos, la liviana unidad; de la marca Italika y color negro con rojo, circulaba por la Zaragoza hacia el poniente, cuando le cortó circulación un sedán Suzuki Swift de color blanco, que circulaba hacia el norte por la Sinaloa.

imagen-cuerpo

Después de la colisión, el motociclista rebotó y se impactó con un tercer vehículo que estaba haciendo alto sobre la Sinaloa, orientado hacia el sur.

Mientras agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaban nota de lo ocurrido, personal de Cruz Roja brindó primeros auxilios al conductor de la moto, y lo trasladó a un hospital donde recibió atención médica.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Desarticulan célula criminal en Hermosillo
Policiaca

Desarticulan célula criminal en Hermosillo

Diciembre 19, 2025

Los dos sujetos detenidos son señalados por la presunta comisión de varios homicidios; una de las víctimas fue un custodio del Cereso 1

SCC detiene a 4 personas tras una agresión armada y frustrar un intento de extorsión
Policiaca

SCC detiene a 4 personas tras una agresión armada y frustrar un intento de extorsión

Diciembre 18, 2025

Los hechos se registraron luego de que trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería denunciaran amenazas por parte de un grupo armado

Sentencian a sujeto que atacó a militares al norte de Sonora
Policiaca

Sentencian a sujeto que atacó a militares al norte de Sonora

Diciembre 18, 2025

El atentado ocurrió el 31 de octubre de 2023, en la carretera Altar - Oquitoa