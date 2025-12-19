  • 24° C
Policiaca

Lo sorprenden robando en vivienda al norte de Ciudad Obregón

Policías municipales le confiscaron al individuo una televisión que habría sustraído del domicilio

Dic. 19, 2025
En atención a un reporte a la línea de emergencias, agentes de la Policía Municipal detuvieron a un sujeto señalado por la presunta comisión del delito de robo a casa habitación.

La captura de Arturo Andrés "N", de 30 años de edad, ocurrió en una vivienda ubicada en la carretera México 15 y calle Amistad, cerca del fraccionamiento Villa Bonita.

Los agentes se movilizaron a ese lugar, luego de que se denunciara un presunto robo dentro del inmueble, y le aseguraron una televisión que presuntamente había sustraído.

Por tal motivo, Arturo Andrés fue llevado a la Jefatura de Policía, y luego de hacer el papeleo correspondiente, fue turnado a la Agencia del Ministerio Público, donde se definiría su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

