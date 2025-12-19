Accidente mortal en Ciudad Obregón: joven de 16 años pierde la vida

La vida de joven de tan solo 16 años, además de cuantiosos daños materiales, dejó como saldo un incidente vehicular registrado la tarde de este viernes, donde participaron una camioneta y una motocicleta.

El fatal accidente se reportó en la colonia Cajeme al norte de Ciudad Obregón. Fue alrededor de las 18:00 horas cuando, de acuerdo a residentes de la zona, el conductor de una motocicleta transitaba sobre la calle Luis Alcaraz de poniente a oriente, y al llegar al cruce con la calle Mariano Matamoros impactó con una camioneta de color azul.

De acuerdo con la información en el lugar, lo anterior derivó en la muerte instantánea del conductor de la unidad ligera, de quien se informó que se trataba de un joven de 16 años, que en vida respondía al nombre de Álvaro V.L.

Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal para tomar nota del hecho y elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) para el deslinde de responsabilidades, así como elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el traslado del cuerpo sin vida a sus laboratorios y llevar a cabo la autopsia de ley, y posteriormente entregar el cuerpo a los dolientes de la víctima.