  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 20 De Diciembre Del 2025
Policiaca

SSPM y Marina refuerzan seguridad en Cajeme durante Navidad

SSPM exhorta a ciudadanía a reportar emergencias al 911 y denuncias anónimas al 089 para mantener seguridad en Navidad

Dic. 20, 2025
Con la finalidad de garantizar un saldo blanco durante la temporada decembrina y brindar seguridad a los ciudadanos y los paisanos que regresan a casa, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en coordinación con la Secretaría de Marina, dio a conocer que mantiene activo el “Operativo Navideño” en puntos estratégicos del municipio de Cajeme.

La dependencia detalló que el despliegue contempla un estado de fuerza de 54 elementos, integrados por 44 policías preventivos, además de agentes de tránsito y Marina, así como cadetes de la Policía Municipal, apoyados con unidades, motocicletas, bicicletas y un binomio canino, fortaleciendo las labores de prevención, vigilancia y proximidad social en el primer cuadro de la ciudad y zonas comerciales.

El titular de la Secretaría, Claudio Cruz Hernández, destacó que este operativo busca prevenir delitos, salvaguardar la integridad de las familias y mantener el orden durante estas fechas de alta movilidad, reforzando la vigilancia en turnos estratégicos, especialmente en horarios nocturnos y áreas de mayor afluencia.

"Hacemos el llamado a la ciudadanía cajemense a que esta fecha las disfruten en sana convivencia familiar, les recordamos que está prohibido la utilización de pirotecnia, así como es de suma importancia que si van a ingerir bebidas con alguna cierta cantidad de alcohol, deben de asignar a un conductor que no tome o bien pueden utilizar el servicio de plataforma de alquiler para su traslado, asimismo, enfatizamos que toda persona que sea sorprendida realizando disparos al aire en vía pública, se pondrá a disposición de la autoridad competente y si lo realizan dentro de los domicilios, se dará vista a la Fiscalía correspondiente", puntualizó.

Finalmente, la SSPM exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia al 911 o realizar denuncias de manera anónima al 089, recordando que la participación ciudadana es fundamental para mantener la seguridad y la tranquilidad en esta temporada decembrina.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

