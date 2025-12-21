Deja tres víctimas balacera en la Russo Vogel, al sur de Ciudad Obregón

Saldo de una persona sin vida y dos lesionadas, fue lo que dejó un ataque armado que se registró al sur de Ciudad Obregón, específicamente en la colonia Óscar Russo Vogel.

El violento episodio ocurrió la noche del sábado en calle Artículo 27 entre Rafael Buelna y Ejército Nacional, al sur de Ciudad Obregón, sitio al que se movilizaron elementos de las distintas corporaciones policiacas, así como paramédicos de Cruz Roja.

El reporte preliminar indicaba que las tres personas se encontraban lesionadas; sin embargo, cuando los paramédicos las revisaron, determinaron que una de ellas; del sexo masculino, ya había fallecido.

Las otras dos; un hombre y una mujer, fueron auxiliadas por paramédicos de Cruz Roja, quienes se encargaron de su traslado a un hospital, donde quedaron bajo observación médica.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hicieron cargo de las investigaciones pertinentes en la escena del crimen,