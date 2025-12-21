  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 21 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Condenan a 25 años de prisión a dos hermanos por homicidio en Ciudad Obregón

En agosto del 2024, Maritza y Luis Miguel privaron de la vida a un hombre; uno de ellos lo sometió y el otro lo atacó con un arma punzocortante

Dic. 21, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un Tribunal impusiera 25 años de prisión a los hermanos Maritza Janeth "N" y Luis Miguel "N", por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en perjuicio de Teodoro Guadalupe "N".

Los hechos los cometieron el 4 de agosto de 2024, alrededor de las 22:30 horas, en la vía pública ubicada en la calle Tabasco entre Violetas y Paseo Las Palmas de la colonia Maximiliano R. López, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

Las pruebas determinaron que, los ahora sentenciados, sorprendieron a la víctima, dejándola sin posibilidad de defenderse; mientras uno de ellos lo sometía de los brazos, el otro utilizó un arma punzocortante para lesionarlo de gravedad, causándole la muerte a consecuencia las heridas.

La FGJES acreditó ante el Tribunal que el ataque se cometió con ventaja, al actuar de manera conjunta y violenta, vulnerando de forma directa el bien jurídico tutelado que es la vida, lo que permitió sustentar la responsabilidad penal de ambos agresores.

La lectura y explicación formal de la sentencia quedó programada para el 9 de enero de 2026, con lo que se concluye el proceso judicial en esta etapa.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

