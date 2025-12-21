Condenan a 25 años de prisión a dos hermanos por homicidio en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un Tribunal impusiera 25 años de prisión a los hermanos Maritza Janeth "N" y Luis Miguel "N", por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en perjuicio de Teodoro Guadalupe "N".

Los hechos los cometieron el 4 de agosto de 2024, alrededor de las 22:30 horas, en la vía pública ubicada en la calle Tabasco entre Violetas y Paseo Las Palmas de la colonia Maximiliano R. López, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

Las pruebas determinaron que, los ahora sentenciados, sorprendieron a la víctima, dejándola sin posibilidad de defenderse; mientras uno de ellos lo sometía de los brazos, el otro utilizó un arma punzocortante para lesionarlo de gravedad, causándole la muerte a consecuencia las heridas.

La FGJES acreditó ante el Tribunal que el ataque se cometió con ventaja, al actuar de manera conjunta y violenta, vulnerando de forma directa el bien jurídico tutelado que es la vida, lo que permitió sustentar la responsabilidad penal de ambos agresores.

La lectura y explicación formal de la sentencia quedó programada para el 9 de enero de 2026, con lo que se concluye el proceso judicial en esta etapa.