Ponen tras las rejas a sujeto acusado de robar ganado en Sonora

Rómulo "N", de 55 años, fue vinculado a proceso penal por el delito de abigeato agravado, tras la ejecución de una orden de aprehensión y la celebración de la audiencia inicial, en el municipio de Fronteras.

Los hechos se suscitaron entre el 5 y el 7 de octubre de este año, en el rancho denominado "Tomás Romero", propiedad de José Alfonso "N", quien figura como víctima en la carpeta de investigación.

De acuerdo con los datos recabados, el imputado presuntamente ingresó sin autorización al predio, causando daños al cerco perimetral mediante el uso de herramientas mecánicas.

Una vez dentro, habría sustraído dos cabezas de ganado bovino, un ejemplar de la raza Brangus de color negro y otro de la raza Charolaise de color amarillo, ambos de aproximadamente cinco meses de edad, sin el consentimiento de su legítimo propietario.