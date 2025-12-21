  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 21 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Ponen tras las rejas a sujeto acusado de robar ganado en Sonora

Rómulo "N" se habría apoderado de dos vacas en un rancho del municipio de Fronteras

Dic. 21, 2025
Ponen tras las rejas a sujeto acusado de robar ganado en Sonora

Rómulo "N", de 55 años, fue vinculado a proceso penal por el delito de abigeato agravado, tras la ejecución de una orden de aprehensión y la celebración de la audiencia inicial, en el municipio de Fronteras.

Los hechos se suscitaron entre el 5 y el 7 de octubre de este año, en el rancho denominado "Tomás Romero", propiedad de José Alfonso "N", quien figura como víctima en la carpeta de investigación.

De acuerdo con los datos recabados, el imputado presuntamente ingresó sin autorización al predio, causando daños al cerco perimetral mediante el uso de herramientas mecánicas.

Una vez dentro, habría sustraído dos cabezas de ganado bovino, un ejemplar de la raza Brangus de color negro y otro de la raza Charolaise de color amarillo, ambos de aproximadamente cinco meses de edad, sin el consentimiento de su legítimo propietario.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Condenan a 25 años de prisión a dos hermanos por homicidio en Ciudad Obregón
Policiaca

Condenan a 25 años de prisión a dos hermanos por homicidio en Ciudad Obregón

Diciembre 21, 2025

En agosto del 2024, Maritza y Luis Miguel privaron de la vida a un hombre; uno de ellos lo sometió y el otro lo atacó con un arma punzocortante

Chocan tráileres de frente al norte de Sonora
Policiaca

Chocan tráileres de frente al norte de Sonora

Diciembre 21, 2025

El percance sucedió en la carretera Ímuris – Cananea; no reportan personas heridas

Deja tres víctimas balacera en la Russo Vogel, al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Deja tres víctimas balacera en la Russo Vogel, al sur de Ciudad Obregón

Diciembre 21, 2025

Testigos indicaron que los atacantes huyeron a bordo de una motocicleta