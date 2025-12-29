  • 24° C
Viral

Idea fácil y creativa para decorar en año nuevo, sin gastar tanto

Consejos prácticos para transformar tu hogar con elementos sencillos y económicos, creando un ambiente festivo y alegre para recibir el inicio de año

Dic. 29, 2025
Una decoración que impulsa recibir el año con más ánimos, guarda esta guía para hacerlo más atractivo
Una decoración elegante, llamativa y de bajo costo se ha vuelto tendencia en redes sociales para recibir el Año Nuevo 2026. La propuesta combina globos en tonos negro, dorado y plateado, formando un escenario ideal para fotografías y celebraciones en casa, sin necesidad de contratar servicios profesionales.

La imagen muestra un montaje con números gigantes "2026" al centro, rodeados por una estructura de globos que enmarca el fondo y da un efecto festivo y sofisticado.

¿Cómo recrear esta decoración paso a paso?

Materiales básicos

  • Globos de látex en colores negro, dorado y plateado (varios tamaños)
  • Globos metálicos con números "2026"
  • Hilo nylon o cinta para globos
  • Cinta doble cara o ganchos adhesivos
  • Bomba manual o eléctrica
  • Cortina decorativa (estrella o metálica, opcional)

ARCO SUPERIOR DE GLOBOS

Se arma inflando globos de distintos tamaños y amarrándolos en racimos. Estos se van uniendo con hilo o cinta hasta formar un arco semicircular, que se fija a la pared con ganchos adhesivos.

FONDO DECORATIVO

Detrás del arco se coloca una cortina metálica con figuras, que añade brillo y profundidad al montaje. Este elemento ayuda a cubrir la pared y da un acabado más elegante.

NÚMEROS CENTRALES

Los globos metálicos con el número 2026 se inflan y se colocan al centro, fijados a la pared o sostenidos desde la base con pequeños racimos de globos.

BASE DE GLOBOS

En el piso se acomodan globos inflados formando pequeñas columnas que sirven de soporte visual para los números y equilibran la decoración.

Este tipo de montaje se ha popularizado porque:

  • Es económico comparado con decoraciones profesionales
  • Se adapta a espacios pequeños
  • Funciona como fondo para fotos
  • Puede reutilizarse para otras celebraciones

Con pocos materiales y algo de tiempo, esta decoración permite recibir el Año Nuevo con un ambiente festivo, moderno y visualmente impactante

Fernanda Rodríguez
