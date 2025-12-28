Esta es la lista de videojuegos gratis de Epic Games y cómo reclamarlos

Epic Games lanzó una promoción especial en la que varios videojuegos pueden obtenerse de forma totalmente gratuita por tiempo limitado. Entre los títulos destacados se encuentran Disco Elysium – The Final Cut, We Were Here Together y Rage Quit, además de otros juegos populares que forman parte de la selección de la tienda digital.

CÓMO RECLAMAR LOS VIDEOJUEGOS GRATUITOS

Para conseguir estos juegos, solo es necesario acceder a la tienda de Epic Games desde una computadora o dispositivo móvil, iniciar sesión con la cuenta y buscar los títulos en la sección de juegos gratuitos.

Una vez localizados, solo hay que hacer clic en ‘Obtener’ antes de que finalice la promoción. De esta manera, los juegos se añadirán de forma permanente a la biblioteca del usuario sin costo adicional.

JUEGOS GRATUITOS DISPONIBLES EN EPIC GAMES STORE

Algunos de los títulos que forman parte de la promoción incluyen:

Operation Safe Place Tower Defense : Construye defensas, coloca torres estratégicas y detén oleadas de enemigos mientras gestionas recursos y mejoras armas.

: Construye defensas, coloca torres estratégicas y detén oleadas de enemigos mientras gestionas recursos y mejoras armas. Rage Quit : Juego desafiante que pone a prueba reflejos y paciencia con niveles difíciles y obstáculos impredecibles.

: Juego desafiante que pone a prueba reflejos y paciencia con niveles difíciles y obstáculos impredecibles. Whole Armor : Combina acción y exploración, controlando un héroe con armaduras mejorables y habilidades especiales.

: Combina acción y exploración, controlando un héroe con armaduras mejorables y habilidades especiales. Spider Tanks: Cores of Chaos : Batallas multijugador con tanques arácnidos personalizables, cooperación y estrategias para ganar.

: Batallas multijugador con tanques arácnidos personalizables, cooperación y estrategias para ganar. We Were Here Together : Experiencia cooperativa donde dos jugadores resuelven puzzles comunicándose a distancia.

: Experiencia cooperativa donde dos jugadores resuelven puzzles comunicándose a distancia. World Without : Aventura narrativa en un mundo misterioso con decisiones que afectan la historia y los personajes.

: Aventura narrativa en un mundo misterioso con decisiones que afectan la historia y los personajes. We Were Here: Juego cooperativo de escape basado en comunicación y resolución de acertijos.

XOCIETY: RPG futurista con exploración abierta, facciones, misiones y combates tácticos.

Shadows of Satoshi – Combat Showcase: Permite practicar combos, habilidades y armas en escenarios de entrenamiento.

Cardinal Fall: Mezcla de acción y plataformas con narrativa oscura y criaturas peligrosas.

Disco Elysium – The Final Cut: RPG narrativo donde investigas un crimen y desarrollas la personalidad del protagonista mediante decisiones morales.

PASOS PARA DESCARGAR LOS JUEGOS GRATIS

Ingresa a la página de Epic Games Store o abre el Epic Games Launcher.

Store o abre el Launcher. Inicia sesión con tu cuenta o crea una nueva.

Ve a la sección de juegos gratis .

. Haz clic en el juego que quieras descargar.

Pulsa ‘Obtener’ y confirma la compra (sin costo).

(sin costo). Dirígete a tu Biblioteca y haz clic en ‘Instalar’.

Espera a que se complete la descarga y comienza a jugar.

OTROS VIDEOJUEGOS DESTACADOS EN EPIC GAMES STORE

Además de los juegos gratuitos, Epic Games ofrece una amplia variedad de títulos reconocidos a nivel mundial, entre ellos:

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption 2

Assassin’s Creed Valhalla

Alan Wake 2

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt

Epic Games Store continúa siendo una plataforma que combina lanzamientos populares y producciones independientes, ofreciendo a los jugadores opciones para todos los gustos y estilos.