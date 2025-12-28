El día que Cristian Castro cantó "500 balazos" en una transmisión en vivo, ¿te acordabas de esto?

El cantante mexicano ofreció una versión improvisada de un popular corrido durante una entrevista en una estación de Estados Unidos, un momento que años después aún genera reacciones entre sus seguidores.

En 2011, Cristian Castro, conocido principalmente por sus baladas y pop latino, visitó el programa de radio Erazno y La Chokolata, transmitido en California, Estados Unidos. Durante la transmisión, uno de los locutores le pidió que interpretara "500 balazos", un corrido que había sido un éxito del grupo Voz de Mando en esa época y que mezclaba narrativas intensas con ritmo regional.

Castro aceptó cantar pese a admitir que apenas conocía la canción, comentando entre risas que solo la había escuchado un par de veces. Con la letra en una hoja en la mano, comenzó a entonar el tema al aire, lo que provocó risas y sorpresa entre los conductores y la audiencia.

REACCIONES Y LEGADO DEL MOMENTO

Tras entonar el corrido en un tono más agudo de lo habitual, uno de los conductores bromeó diciendo que el cantante tenía talento y que quizá debería cambiar de género musical, a lo que Castro respondió con humor que "estuvo súper bien".

Aunque este episodio ocurrió hace más de una década, el video ha sido compartido en plataformas como YouTube y redes sociales, donde usuarios comentan con nostalgia y sorpresa que el intérprete pop se atrevió a cantar un tema de estilo muy distinto al que lo ha hecho famoso.

Voz de Mando, el grupo detrás de "500 balazos", es una banda de música regional mexicana que ha logrado reconocimiento internacional, con éxitos que han llegado al top de listas como Billboard y que reflejan la popularidad de los corridos dentro y fuera de México.

Este recuerdo se ha convertido en uno de los momentos más curiosos de la carrera de Cristian Castro, mostrando su espontaneidad y disposición a explorar estilos fuera de su zona habitual, lo que mantiene viva la anécdota entre sus seguidores a pesar del paso del tiempo.