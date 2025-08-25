Grandes artistas que se presentaron en la Expo Obregón

A poco más de dos meses para el arranque de la nueva ExpoFest Cajeme 2025, ya se está generando gran emoción entre las y los cajemenses, ya que, al darse a conocer la cartelera de este año, se presentaron grandes estrellas del momento: artistas de música regional mexicana, rock o del reciente género llamado dembow bélico.

Pero antes de ellos, hubo grandes cantantes que ahora son ídolos y leyendas de la música, y que en algún momento se han presentado más de una vez en la tradicional Expo de Obregón.

PARA EL RECUERDO

En el año 2013, en la Expo Feria Regional del Caballo, se presentó un joven Javier Rosas, un cantante de corridos y baladas románticas que, al día de hoy, se ha posicionado como uno de los mejores cantantes en la historia de Sonora, además de ser un importante compositor en los últimos años dentro del regional mexicano.

NACIMIENTO DE UNA LEYENDA

Un año después, en la Expo Obregón 2014, se presentó una de las mejores bandas de pop en los últimos tiempos: Reik. La banda puso a cantar a todos los que se dieron cita en el palenque, ya que la música de los originarios de Mexicali estaba de moda en esos años.

En esa misma edición se presentó Alfredo Olivas, un joven de 21 años que, al día de hoy, es catalogado por muchos como una leyenda del regional mexicano, ya que en sus presentaciones ha puesto a corear canciones de su autoría a todo el público que lo va a ver, todo esto con apenas 31 años de edad.

CARTELERA DE ESTRELLAS

En el tradicional Teatro del Pueblo, en la Expo Obregón del año 2015, se presentó Julión Álvarez. En ese momento, el exjuez de La Voz México se encontraba en la cima de su carrera.

Éxito tras éxito lo colocaban como el mayor exponente del regional mexicano, y su presentación quedó grabada como una de las mejores que ha habido en la gran fiesta de Cajeme.

También en esa misma edición se presentaron Río Roma y CD9, grandes estrellas internacionales que pusieron a cantar a todo Obregón.

JUAN GABRIEL EN OBREGÓN

En el 24 aniversario de la Expo Obregón, en 2016, se vivió sin duda una de las mejores presentaciones que se han tenido, ya que el Divo de Juárez, Juan Gabriel, se presentó en el Tomás Oroz Gaytán (Teatro del Pueblo), en su tour Noa Noa, y puso a corear sus temas a todos los que se dieron cita ese día.

Los Ángeles Azules hicieron gozar y bailar en el 25 aniversario de la Expo Obregón. Los de Iztapalapa llegaron acompañados de Rosendo Amparano y de un grupo que, en 2017, estaba en la cima con sus temas Culpable tú, El poder de tu mirada y Te deseo lo mejor.

Ha*Ash, la banda de pop, también se presentó ese año en el tradicional palenque, siendo una de sus primeras veces en tierras sonorenses.

CARLOS RIVERA, LA ARROLLADORA Y OTROS GRANDES EN EL PALENQUE

En el año 2018, llegaba Carlos Rivera a la edición número 26 de la Expo Obregón. Carlos, ya como una figura de talla internacional, emocionó a todo el público; incluso gente de otras partes del estado se dio cita ese 17 de mayo.

En la misma cartelera aparecían figuras como Marisela, Lalo Mora junto con Eliseo Robles, Enigma Norteño y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

DESPEDIDA DE LA EXPO

En la última expo que se realizó, en el año 2019, como si de una despedida temporal se tratase, los organizadores presentaron una gran cartelera al público. Los Tigres del Norte, Carin León, Lorenzo Monteclaro, Roberto Tapia y Jorge Medina fueron algunos de los artistas que se presentaron en el palenque ese año.

En el foro del estadio estuvieron Sebastián Yatra, Alta Consigna, El Contacto Norte, Grupo Laberinto, Alameños de la Sierra, La Concentración, Juan Ortega y su grupo, entre otros. Además, el orgullo de Estación Corral, Su Majestad La Brissa, llegaba ese año como el grupo musical del momento, con su tema La Colales, que puso a bailar a todo México.

¿CUÁNTO FALTA PARA LA EXPOFEST CAJEME 2025?

Faltan 78 días para el inicio de la ExpoFest Cajeme, que viene a devolverle la alegría a los obregonenses, quienes desde hace mucho pedían de regreso la fiesta que une al pueblo.

Y ahora, con los artistas y grupos que los organizadores han presentado, es seguro que se vivirán noches de alegría, llenas de canto y baile. Cada vez falta menos para el regreso de esta gran celebración.