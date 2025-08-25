Sin reporte de fallecidos por golpe de calor en Cruz Roja de Cajeme

A pesar de que durante este verano la Delegación de Cruz Roja en Cajeme ha atendido 20 casos de golpe de calor, ninguno de estos ha sido fatal.

José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de Socorros, dijo que, a mediados de junio fue cuando comenzaron a aumentar los llamados relacionados con deshidrataciones y golpes de calor, a diferencia de años anteriores, en los que esto ocurría durante los primeros días del verano.

"En cuanto se soltó el calor, tuvimos 15 casos de golpe de calor en tan solo dos semanas y en lo que va de la temporada hemos registrado un total de 20", mencionó Osegueda Osegueda.

En ese sentido, el titular de la Benemérita Institución, dijo que durante esta temporada no han atendido casos de personas sin vida a causa de las altas temperaturas.

"Normalmente, el golpe de calor es lo último de una persona deshidratada, en años pasados nos llamaban y encontrábamos a estas personas ya sin signos vitales", expresó Osegueda Osegueda, quien agregó que, la mayoría de las personas que acuden a la Delegación para consulta médica tienen problemas relacionados con la deshidratación.

"Nos está llegando mucha gente, de cada 10 personas, 8 vienen deshidratadas o con algún problema asociado, como diarrea o vómito", comentó.

Ante tales circunstancias, el encargado de Cruz Roja recomendó a la ciudadanía hidratarse constantemente, y evitar exponerse de manera directa al sol, sobre todo de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde.