Ciudad Obregón

Esparcimiento: Principal uso de Internet en Sonora

Los teléfonos inteligentes, con un 97.7%, y televisión inteligente, con 58.8%, son los medios de conexión más usados por los sonorenses

Ago. 25, 2025
El 91.3 por ciento de la población de 6 años en adelante es usuaria de Internet en Sonora
En Sonora, 2.6 millones de personas usan el Internet de 6 años en adelante, de las cuales la mayoría lo usa con fines de esparcimiento y para comunicarse, de acuerdo la estadística conmemorativa en el marco del Día del Internauta del Inegi.

¿CUÁLES SON LOS HÁBITOS DE INTERNET?

Según los datos, en Sonora el 94.6 por ciento de las personas entran a Internet para acceder a las redes sociales, el 94.3 por ciento para comunicarse y el 91.8 para entretenimiento.

Los principales medios de conexión a Internet usados por los sonorenses son teléfono inteligente con un 97.7 por ciento, televisión inteligente 58.8 por ciento y computadora de escritorio o laptop en un 32.9 por ciento.

Los sonorenses además aprovechan del Internet para hacer uso de dispositivos inteligentes en el hogar, los cuales les facilitan diferentes tareas o aportan entretenimiento.

Los equipos inteligentes de asistencia más utilizados en Sonora son las bocinas o asistentes para el hogar con un 69.8 por ciento, los dispositivos de entretenimiento con un 58.1 por ciento y los sistemas de videovigilancia en un 26.1 por ciento.

¿QUIÉNES USAN MÁS EL INTERNET?

En Sonora, predominan las mujeres como usuarias de Internet, ya que del total de la población que se conecta en la entidad, 51.1 por ciento son mujeres, mientras que 48.9 son hombres.

El uso del Internet en los hogares sonorenses se ha consolidado, ya que para el 2024, el 84.4 por ciento de las viviendas de Sonora se encontraban conectadas a la red.

Francisco Minjares
