  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 25 De Agosto Del 2025
Ciudad Obregón

Ayuntamiento de Cajeme interpone denuncia por intento de secuestro cibernético

La información interna no se vio afectada; los responsables pedían 150 mil dólares por el rescate de los datos

Ago. 25, 2025
Se suspendieron los trámites digitales temporalmente en el gobierno municipal
Tras el intento de secuestro cibernético al sistema de información del Ayuntamiento de Cajeme, el alcalde Javier Lamarque Cano dio a conocer que se interpuso una denuncia ante la Policía Digital y aclaró que ninguna información interna se vio dañada al contar con protección ante este tipo de ataques.

El gobierno municipal recurrió a la renta de servidores digitales durante 2 meses para pasar la información necesaria y restaurar los trámites digitales, pues estos fueron suspendidos por el secuestro cibernético y no se llevará a cabo un formateo debido a que la Policía Digital requiere tener evidencia para las investigaciones.

PEDÍAN RESCATE

"Fue un secuestro de información de los servidores del Ayuntamiento, todo el sistema queda bloqueado, afortunadamente tenemos protegida la información, entonces los que hicieron esto no van a salirse con la suya, tengo entendido que estaban pidiendo 150 mil dólares para el rescate, eso me comentaron, pero no les vamos a dar ni un peso porque tenemos la información protegida", explicó.

Este día se restaurarán paulatinamente los trámites digitales relacionados a Tesorería Municipal y posteriormente el resto. Javier Lamarque destacó que gracias a la previsión del gobierno se evitaron mayores afectaciones. "Esto es gracias a la previsión de tener la información protegida, de lo contrario estaríamos en un gravísimo problema, porque esto puede tardar meses, son ataques cibernéticos, ahora con fines de secuestro para cobrar rescate, pero vamos bien", dijo.

El ataque se registró el viernes de la semana pasada, desde el cual se suspendieron todos los trámites digitales.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
