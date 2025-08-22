Hackeo al Ayuntamiento de Cajeme: suspenden servicios digitales por al menos cinco días

El Ayuntamiento de Cajeme informó este día a la ciudadanía que su sistema informático institucional fue objeto de un ataque de hackeo, lo que provocó la suspensión de diversos trámites y servicios digitales.

Desde que se detectó la intrusión, personal especializado en tecnologías de la información, en coordinación con expertos en ciberseguridad, trabaja de manera intensiva para contener los daños, proteger la información y restaurar la operatividad del sistema.

SUSPENDEN SERVICIOS POR SEGURIDAD

Como medida de seguridad, todos los servicios digitales del Ayuntamiento permanecerán suspendidos temporalmente hasta que el sistema sea completamente restablecido. La administración municipal aseguró que esta acción busca garantizar la protección de datos y un restablecimiento seguro.

De acuerdo con los primeros diagnósticos técnicos, la recuperación total del sistema podría tardar aproximadamente cinco días, aunque el plazo dependerá de la evolución de las condiciones técnicas y de seguridad durante el proceso.

Finalmente, el Ayuntamiento de Cajeme agradeció la comprensión de la ciudadanía y pidió paciencia mientras se resuelve esta situación.