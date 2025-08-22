Itson capacitará a directivos de preparatorias en Sonora

La capacitación del personal y acompañamiento académico para brindar el mejor nivel educativo para los estudiantes será un eje primordial en el que trabajarán las preparatorias incorporadas al Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en el semestre que está por iniciar, informó Carlos Arturo Ramírez Rivera, coordinador de Estudios Incorporados a la universidad.

CAPACITACIÓN UNO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS

En el marco de la tercera reunión sostenida con directivos de preparatorias incorporadas al Itson, el académico detalló que el siguiente ciclo se hará énfasis en la capacitación del personal directivo, docente y administrativo de las preparatorias y para ello se planeó un foro virtual internacional en el que participarán expertos nacionales, así como de América Latina y España.

"Una parte importante es la capacitación que le damos a nuestro personal y está en puerta ya un evento académico que es el décimo foro internacional de orientación educativa, este se va a llevar a cabo el 25 de septiembre de manera remota".

Estuvieron presentes 26 directivos de preparatorias incorporadas al Itson que llegaron de ciudades como Puerto Peñasco, Nogales, Cananea, Magdalena, Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Obregón para valorar lo que se hizo el ciclo pasado y analizar lo que se hará el próximo semestre.

"En esta ocasión toca dar a conocer lo que viene, es decir, las actividades que se van a llevar a cabo durante este semestre agosto diciembre", dijo.

INCORPORACIÓN AL ITSON BENEFICIA A ESCUELAS

La incorporación al Itson representa una validación los estudios que los alumnos llevan a cabo en las preparatorias para que puedan continuar con sus estudios de nivel superior en cualquier parte de la república, además que acompaña a las escuelas de nivel medio superior.

"Apoyarlos, orientarlos, en lo que sería el fortalecimiento de sus funciones como instituciones educativas, de tal manera que estamos apoyando tanto a los directores, registro escolar, docentes, orientadores, todo el personal para que estén en la mejor condición posible de ofrecer servicios educativos de calidad, de esta manera los alumnos de preparatoria egresan con una mayor cantidad de conocimientos, de competencias, para que puedan ingresar favorablemente al nivel superior".