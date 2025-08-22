  • 24° C
Inflación en Sonora por debajo de media nacional durante agosto

Los últimos meses se han mantenido por debajo de la media que se tiene a nivel nacional

Ago. 22, 2025
Aunque hubo productos que aumentaron sus precios, la inflación en Sonora sigue por debajo de la media
La inflación anual en Sonora se ubicó en 2.59 por ciento en la primera quincena de agosto, lo que significa que se ubicó por debajo de la media nacional, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc).

Según esta herramienta del Inegi, la inflación general anual en México se ubicó en 3.49 por ciento, por encima de lo registrado en Sonora para la primera quincena de agosto.

A tasa quincenal, Sonora tuvo una variación en la inflación de -0.16 por ciento, según los datos publicados en el Inpc.

LOS RUBROS TUVIERON VARIACIONES

Los alimentos bebidas y tabaco tuvieron un incremento anual del 3.16 por ciento en Sonora, en el que las carnes vieron un incremento inflacionario de 9.35 por ciento, mientras que la leche, derivados de leche y huevo subieron 4.36 por ciento.

Los precios de frutas y hortalizas bajaron 7.28 por ciento a tasa anual, en los que el precio de los aguacates bajó 17.79 por ciento, la naranja disminuyó 0.75 por ciento, el tomate verde disminuyó 27.95 por ciento, entre otros.

Por otro lado, las bebidas alcohólicas y tabaco aumentaron en Sonora un 2.93 por ciento a tasa anual.

TRANSPORTE Y SALUD REGISTRARON VARIACIONES

Los costos de transporte también tuvieron una disminución en el estado para la primera quincena de agosto, con una variación de -0.47 por ciento, mientras que los servicios de salud y cuidado personal aumentaron en 4.16 por ciento.

Francisco Minjares
