  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 22 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Alerta Condusef por fraude en redes sociales

Los estafadores usan la imagen de figuras públicas a través de redes como Facebook e Instagram

Ago. 22, 2025
Los perfiles falsos pueden denunciarse directamente en la red social para evitar que las personas sean víctimas
Los perfiles falsos pueden denunciarse directamente en la red social para evitar que las personas sean víctimas

Delincuentes cibernéticos están usando la imagen de figuras públicas y creadores de contenido financiero a través de redes sociales para obtener dinero o datos personales por medio de esquemas de inversión que prometen altos rendimientos, alertó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

¿CÓMO FUNCIONA EL FRAUDE?

La dependencia federal detalló que los suplantadores utilizan el nombre, imagen y reputación de personas para ofrecer falsas inversiones en Internet y con ello defraudar a la gente.

La Condusef detalló que se puede reconocer a los defraudadores ya que ofrecen inversiones rápidas y de alto rendimiento para atraer a sus víctimas, además que usan perfiles falsos verificados con "palomita azul" para simular autenticidad, solicitan información personal o financiera en sitios no regulados y una vez obtenidos los datos o el dinero bloquean todo contacto.

¿CÓMO EVITAR SER VÍCTIMA? 

Para evitar ser víctima, la Condusef recomendó que los usuarios de servicios financieros revisen que la institución financiera que ofrece algún crédito o invita a invertir esté dada de alta en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) a través de su sitio web.

Además, recomendó nunca compartir datos bancarios, personales o contraseñas, evitar dar click a sitios desconocidos o sospechosos y desconfiar cualquier sitio o perfil que prometa dinero fácil o rendimientos garantizados.

Lo más importante es no realizar operaciones por medio de Facebook, Whatsapp, Instagram o cualquier red social, ya que es por esos medios que los ciber delincuentes operan con mayor facilidad.

En el 2024 se presentaron 419 reclamos en Sonora por consumos vía Internet no reconocidos, lo que representó un incremento el 73.9 por ciento, lo que muestra la urgencia de evitar ser víctimas de este tipo de estafas.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Inflación en Sonora por debajo de media nacional durante agosto
Ciudad Obregón

Inflación en Sonora por debajo de media nacional durante agosto

Agosto 22, 2025

Los últimos meses se han mantenido por debajo de la media que se tiene a nivel nacional

Día Nacional del Bombero 2025: Una oportunidad de agradecer a los héroes de la sociedad este 22 de agosto
Ciudad Obregón

Día Nacional del Bombero 2025: Una oportunidad de agradecer a los héroes de la sociedad este 22 de agosto

Agosto 21, 2025

El Departamento de Bomberos de Cajeme invitó a la comunidad a unirse en un desfile que realizarán la tarde este viernes. Salúdalos y dales las gracias

ExpoFest Cajeme 2025: ¿Qué artistas sonorenses faltaron en la cartelera?
Ciudad Obregón

ExpoFest Cajeme 2025: ¿Qué artistas sonorenses faltaron en la cartelera?

Agosto 21, 2025

La feria marca el regreso del hermosillense Yahir a Cajeme, pero los fans consideran que faltaron otras estrellas originarias de Sonora