Ciudad Obregón

Reforestarán el Itson

Los árboles se plantarán en todos los campus de la universidad y son especies nativas

Ago. 22, 2025
Los primeros meses son los que necesitan más cuidados, por lo que se invitó a la comunidad universitaria a participar
Cerca de 400 árboles nativos de esta región se plantarán en los campus del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en el marco de los festejos del 70 aniversario, informó David Heberto Encinas Yepis, jefe del Departamento de Agua y Medio Ambiente.

El académico detalló que la reforestación se tendrá en los campus de Obregón, Navojoa, Guaymas y Empalme, sumando cerca de 400 ejemplares de especies resistentes a las condiciones climáticas para hacer frente al déficit que enfrenta la universidad.

"Dentro del marco del 70 aniversario del Itson, estamos desarrollando una campaña de reforestación que hemos nombrado 70 años, 70 Árboles, este es el slogan de esta campaña, sin embargo tenemos un enorme déficit de árboles en Itson, por lo que vamos a reforestar, plantar, alrededor de 400 árboles en todos los campus del Itson en esta primera etapa".

Se van a plantar árboles nativos de la región y algunos de ellos están considerados como especies protegidas, entre los que se encuentran el mezquite, palo fierro, palo verde, tepehuaje, entre otras.

ÁRBOLES APORTAN BENEFICIOS 

Los árboles ayudan a generar un micro clima que brindará sombra, temperaturas más agradables, mejores suelos, entre otros.

"Los beneficios que nos traen, son, además de regular el micro clima de los campus, ayudan a capturar carbono, a mejorar los suelos y a dar un paisaje más agradable para nuestra comunidad universitaria".

El académico dijo que se tiene la visión que estos árboles sigan creciendo en los próximos 70 años, ya que son especies nativas adaptadas a las condiciones desérticas de la región, requieren poca agua y son relativamente fáciles de cuidar.

Se hizo la invitación a la comunidad universitaria a participar, cuidar y adoptar uno de los árboles que se plantarán en una primera etapa en todos los campus del Itson.

Francisco Minjares
