Impartirán taller para emprendedores en Pueblo Yaqui

Se busca impulsar la economía de las familias, de la mano con la Financiera para el Bienestar de Cajeme

Ago. 25, 2025
Se llevan estas capacitaciones a la zona rural del municipio
Con el objetivo de apoyar a cooperativas, colectivos y emprendedores que estén interesados en impulsar su propio negocio para generar ingresos para sus familias, se impartirá un taller gratuito en la comisaría de Pueblo Yaqui que iniciará el siguiente mes, informó el titular de la Dirección de Comisarías y Delegaciones, Francisco López Olea.

Se trata de capacitaciones presenciales que se llevan a las distintas comunidades que forman parte de la zona rural del municipio, de la mano con la Financiera para el Bienestar, pues se les orienta a los participantes sobre cómo pueden solicitar un crédito ante esta Financiera, que se implementó recientemente en Cajeme y ofrece intereses más accesibles.

"Este taller es en coordinación con la Financiera para el Bienestar, será durante una semana aproximadamente. Ya se llevó a cabo un taller de este tipo del 7 al 11 de julio en la comisaría de Esperanza, en el plantel Cecytes, donde participaron cerca de 150 personas", dijo.

En esta ocasión, la capacitación tendrá lugar del 29 de septiembre al 3 de octubre de las 14:00 a las 18:00 horas, en el Colegio de Bachilleres (Cobach) de la comisaría en mención. Sin embargo, habrá cupo limitado, por lo que se pide a las personas interesadas a asistir de manera puntual.

"Hay muchos emprendedores que requieren un empujón con esta línea de crédito, que es barata, accesible, no se le compara a ningún tipo de crédito bancario, hay cooperativas a las que se les ha dado este beneficio, con una tasa de intereses muy baja", destacó el director de Comisarías y Delegaciones en Cajeme.

Cabe señalar que la Financiera para el Bienestar llegó a Cajeme en junio de este año.

Javier Zepeda
