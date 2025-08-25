Este es el requisito para exhumar a un difunto en Cajeme sin obstáculos

Las exhumaciones de cadáveres en los panteones municipales de Cajeme sí son posibles, pero para ello se requiere que el difunto cumpla con una antigüedad de al menos 7 años desde su sepultura, ya que de lo contrario puede verse obstaculizado e proceso.

Así lo informó el titular de Velatorio DIF, Mario Valenzuela. “El requisito para que pueda darse una exhumación sin obstáculos es cuando el difunto tiene ya una antigüedad de 7 años de haber sido enterrado, en caso de que se requiera una exhumación antes de ese tiempo se requeriría la intervención del Ministerio Público o alguna autoridad para que realice una investigación”, explicó.

Las solicitudes de exhumación no son frecuentes, agregó, y los principales motivos son querer cremar al finado o cambiar de lugar sus restos. “En muy raros casos la exhumación la ordena un agente del Ministerio Público por alguna investigación de delito”, dijo.

Son las funerarias las que realizan el trámite correspondiente. Además, se requiere un permiso que expide la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgo Sanitario del Estado de Sonora.

BUSCAN IMPLEMENTAR CREMATORIO

Cabe señalar que en mayo de este año el alcalde Javier Lamarque Cano informó que se buscará que el proyecto de contar con un crematorio en el Velatorio DIF sea una realidad durante el transcurso de este trienio, de manera que también se preste el servicio de incineración a precios más accesibles para la población.

Aunque hasta el momento no se han dado mayores detalles de este proyecto, el director de Velatorio DIF adelantó que será el Ayuntamiento de Cajeme el encargado de determinar si el crematorio se ubicaría en las instalaciones que se encuentran por la calle Hidalgo o en otro lugar.