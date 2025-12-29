  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Por qué poner una llave en un vaso de lentejas el 31 de diciembre? Significado de este ritual de Año Nuevo

Una tradición de fin de año que muchas personas realizan para buscar buena suerte, mejorar su situación económica y empezar el nuevo ciclo

Dic. 29, 2025
Una llave sumergida en lentejas como símbolo de apertura de caminos, prosperidad y nuevos comienzos para el nuevo año
Una llave sumergida en lentejas como símbolo de apertura de caminos, prosperidad y nuevos comienzos para el nuevo año

En los últimos años, los rituales para atraer abundancia y buena fortuna se han vuelto cada vez más populares en los hogares, especialmente durante las celebraciones de fin de año. Entre estas prácticas destaca una por su sencillez y significado simbólico: colocar una llave dentro de un vaso con lentejas, un gesto que muchas personas realizan con la intención de abrir el camino a la prosperidad y a nuevas oportunidades con la llegada del Año Nuevo.

Las lentejas han estado asociadas durante siglos con la prosperidad y la estabilidad económica. En distintas culturas representan el alimento asegurado, el dinero y el bienestar material, motivo por el cual suelen aparecer en rituales relacionados con la abundancia.

La llave, por su parte, simboliza la apertura de caminos, la llegada de soluciones y el acceso a nuevas oportunidades. Al unir ambos elementos, el ritual busca reforzar la intención de atraer mejoras económicas y cambios positivos en el ciclo que comienza.

imagen-cuerpo

POR QUÉ SE REALIZA DURANTE LA NOCHE DEL 31 DE DICIEMBRE

El último día del año es considerado un momento de cierre, reflexión y renovación. De acuerdo con diversas tradiciones, realizar rituales durante la noche del 31 de diciembre ayuda a potenciar las intenciones, ya que marca el final de una etapa y el inicio de otra.

Colocar la llave en el vaso con lentejas simboliza dejar preparado el camino para que el dinero y las oportunidades lleguen al hogar desde el primer día del nuevo año. Por esta razón, muchas personas colocan el recipiente en un lugar visible durante la cena de Año Nuevo o minutos antes de la medianoche.

CÓMO REALIZAR EL RITUAL PASO A PASO

  • Colocar lentejas secas en un vaso o recipiente transparente.
  • Introducir una llave, preferentemente una que no se utilice de forma cotidiana.
  • Mientras se arma el ritual, concentrarse en un deseo concreto relacionado con la prosperidad, el trabajo o el dinero.
  • Dejar el vaso en un lugar visible del hogar durante toda la noche del 31 de diciembre.

Las lentejas pueden guardarse para el día siguiente, cocinarse o utilizarse con normalidad, y la llave puede conservarse como un amuleto simbólico durante el resto del año.

Más allá de las creencias personales, este tipo de prácticas mantienen un valor cultural importante y ayudan a muchas personas a iniciar el año con una actitud positiva y renovada. En un contexto de nuevos retos y expectativas, estos rituales representan una forma simbólica de reforzar la esperanza y la confianza en lo que está por venir.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
¿Qué pasó con Anthony Joshua? Se revelan imágenes de su rescate luego de un accidente vehicular
Viral

¿Qué pasó con Anthony Joshua? Se revelan imágenes de su rescate luego de un accidente vehicular

Diciembre 29, 2025

El boxeador fue atendido por rescatistas después de un percance en carretera, las fotografías difundidas causaron sorpresa entre sus seguidores

Santoral de hoy, 29 de diciembre: Rey David, quien venció al gigante Goliat con solo una honda y una piedra
Viral

Santoral de hoy, 29 de diciembre: Rey David, quien venció al gigante Goliat con solo una honda y una piedra

Diciembre 29, 2025

Hoy, lunes 29 de diciembre, la Iglesia celebra a varios santos y beatos, entre ellos San David. Descubre quién es y su legado

Idea fácil y creativa para decorar en año nuevo, sin gastar tanto
Viral

Idea fácil y creativa para decorar en año nuevo, sin gastar tanto

Diciembre 29, 2025

Consejos prácticos para transformar tu hogar con elementos sencillos y económicos, creando un ambiente festivo y alegre para recibir el inicio de año