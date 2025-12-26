Ritual del "año del cero": el poderoso método de Mhoni Vidente para atraer abundancia en 2026

Mientras millones de personas se preparan para recibir el Año Nuevo con propósitos y expectativas renovadas, las creencias espirituales y rituales de abundancia vuelven a ganar protagonismo.

Para 2026, la astróloga Mhoni Vidente sostiene que el primer día del año será determinante para definir el rumbo económico, laboral y emocional de los próximos meses, al tratarse de un ciclo que denomina el "año del cero", asociado al cierre de etapas y al comienzo de una nueva energía, un periodo destinado a cerrar ciclos negativos, dejar atrás deudas, bloqueos y malas rachas que se arrastran del pasado.

"AÑO DEL CERO"

Mhoni Vidente explica que existe un ritual de abundancia y protección que, realizado con fe desde el primer día del año, puede impactar de manera positiva en el trabajo, el dinero y la estabilidad del hogar. El objetivo no solo es atraer prosperidad económica, sino lograr una limpieza integral del cuerpo, la casa y el espíritu.

El ritual, señala, busca asegurar empleo, crecimiento financiero y estabilidad familiar, además de proteger contra envidias y malas energías, mediante la invocación del Arcángel Miguel como guía espiritual.

PODEROSO MÉTODO DE MHONI VIDENTE PARA ATRAER ABUNDANCIA EN 2026

Para llevar a cabo el ritual se requieren, entre otros elementos, una veladora roja, un billete de la máxima denominación disponible, perfume personal, loción de siete machos, canela en polvo, una copa con agua, incienso de siete machos o sándalo, tequila, ron o mezcal, cerillos de madera y un plato forrado con papel aluminio.

El 1 de enero, el billete debe untarse con el perfume personal y la loción de siete machos. Con él, la persona se limpia el cuerpo tres veces mientras reza un Padre Nuestro y un Ave María, enfocándose en pedir estabilidad, abundancia y mejoras económicas.

Posteriormente, el billete se coloca dentro de una copa con agua. La veladora roja se unge con perfume, se enciende con ambas manos e invocando al Arcángel Miguel, mientras se espolvorea canela alrededor como símbolo de prosperidad.

Durante cinco días consecutivos, el hogar debe limpiarse de adentro hacia afuera con loción de siete machos, rezando el Salmo 91 y manteniendo la veladora encendida. Al finalizar, el billete se retira del agua, se deja secar y se guarda en la cartera como amuleto de abundancia durante todo el año.

Finalmente, la astróloga recomienda utilizar la loción de siete machos cada primer día de mes para reforzar la protección y mantener activa la energía positiva a lo largo de 2026.