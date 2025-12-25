Estos son los riesgos de llevar a cabo el reto viral del paracetamol

Un medicamento común, presente en casi todos los hogares, se convirtió en el centro de una alarma sanitaria. El llamado "reto del paracetamol", difundido principalmente en redes sociales como TikTok, ha encendido las alertas de médicos y autoridades luego de que adolescentes comenzaran a ingerir grandes cantidades de este analgésico para medir su resistencia a una sobredosis.

Aunque el paracetamol es seguro cuando se usa de manera correcta, especialistas advierten que su consumo excesivo puede tener consecuencias graves e incluso mortales.

UN RETO VIRAL QUE PREOCUPA A MÉDICOS Y AUTORIDADES

El desafío consiste en grabarse mientras se ingieren dosis muy superiores a las recomendadas, en algunos casos hasta un blíster completo de paracetamol de un gramo. Esta práctica ya provocó hospitalizaciones en Rosario, Argentina, y llevó a que instituciones de salud emitieran advertencias urgentes.

El fenómeno no es aislado. Durante 2025 se reportaron casos similares en Estados Unidos y varios países de Europa, y ahora la tendencia se replica en América Latina, impulsada por la viralización de contenidos y la fácil disponibilidad del medicamento.

POR QUÉ EL PARACETAMOL PUEDE SER TAN PELIGROSO

Especialistas coinciden en que el principal riesgo del paracetamol en sobredosis es el daño hepático. Bettina Bongiovani, toxicóloga y jefa de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, explicó que al tratarse de un medicamento de venta libre, su acceso resulta sencillo para jóvenes dispuestos a asumir riesgos sin dimensionar las consecuencias.

La facultad alertó que la ingesta excesiva puede provocar daño hepático grave e irreversible, que en algunos casos requiere trasplante de hígado. También puede generar complicaciones renales, pancreáticas y, en situaciones extremas, la muerte.

CASOS DETECTADOS EN ROSARIO

Autoridades sanitarias confirmaron que en Rosario ya se registraron adolescentes hospitalizados tras participar en este reto. Si bien los pacientes lograron recuperarse gracias a la atención médica oportuna, los casos generaron preocupación y motivaron un comunicado oficial dirigido a padres, madres y profesionales de la salud.

La advertencia fue clara: el paracetamol no es inofensivo cuando se consume fuera de las dosis indicadas y su uso irresponsable puede dejar secuelas de por vida.

QUÉ OCURRE EN UNA INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL

El médico toxicólogo Francisco Dadic explicó que superar ciertos niveles de consumo puede desencadenar hepatitis tóxica, necrosis hepática e insuficiencia renal. Uno de los mayores riesgos es que los síntomas iniciales suelen ser poco específicos, como náuseas, vómitos o diarrea, lo que puede retrasar la consulta médica.

Entre las 48 y 72 horas posteriores a la ingesta excesiva, el cuadro puede evolucionar a una insuficiencia hepática aguda, cuyo tratamiento es complejo y, en casos graves, puede requerir un trasplante.

Otros especialistas remarcan que la falla hepática afecta funciones vitales del organismo, como la desintoxicación de la sangre y la coagulación, lo que puede derivar en daño multiorgánico y alteraciones neurológicas severas.

EL RIESGO REAL DETRÁS DEL "DESAFÍO"

Médicos consultados coinciden en que consumir grandes cantidades de paracetamol, como propone el reto viral, implica entrar directamente en un rango tóxico. En situaciones extremas, incluso con atención médica, el daño puede ser irreversible.

Además, el riesgo se agrava en adolescentes, ya que muchas veces el consumo ocurre sin supervisión adulta y con la falsa idea de que se trata de un medicamento "seguro".

QUÉ HACER ANTE UNA POSIBLE SOBREDOSIS

Ante la sospecha o confirmación de una intoxicación por paracetamol, la recomendación es acudir de inmediato a un centro de salud. La atención temprana puede marcar la diferencia, ya que existe un antídoto específico cuya eficacia depende del tiempo transcurrido desde la ingesta.

En Rosario, hospitales públicos y privados cuentan con servicios de toxicología activos. A nivel nacional, también se encuentra disponible el Centro Nacional de Intoxicaciones, que brinda atención las 24 horas.

EL LLAMADO A LA PREVENCIÓN

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR recordó que la venta de paracetamol a menores está prohibida y pidió a los adultos mantener los medicamentos fuera del alcance de niños y adolescentes. También instó a reforzar la educación sobre los riesgos de la automedicación y los retos virales.

Aunque el paracetamol es un aliado cotidiano contra el dolor y la fiebre, su uso irresponsable puede transformarlo en una amenaza silenciosa. Especialistas advierten que ningún reto viral vale el riesgo de un daño hepático irreversible o la pérdida de una vida.