Ingenia Play Lab lanza convocatoria para impulsar el desarrollo de videojuegos en México

El desarrollo de videojuegos comienza a ganar terreno como una industria estratégica en México. Con esa visión, el gobierno de Zapopan lanzó la convocatoria de INGENIA Play Lab, una iniciativa que busca apoyar a personas con experiencia y proyectos en el sector para formar a la nueva generación de desarrolladores y fortalecer esta industria desde el ámbito local.

La propuesta está dirigida a creativos, programadores y artistas que quieran convertir una idea en un videojuego viable, con acompañamiento profesional y la posibilidad de acceder a apoyos económicos.

UN IMPULSO DESDE ZAPOPAN PARA LA INDUSTRIA CREATIVA

INGENIA Play Lab nace con el objetivo de consolidar el talento local y regional en el desarrollo de videojuegos. Desde el municipio de Zapopan, Jalisco, se busca sentar las bases para que este sector crezca con proyectos sólidos y con identidad propia.

Entre las principales prioridades del programa se encuentran la formación de profesionales especializados, la construcción de propiedad intelectual, la vinculación entre empresas y expertos del sector, así como el desarrollo de prototipos que puedan presentarse en escenarios de la industria nacional e internacional.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA?

La convocatoria está abierta a personas mayores de edad que residan en México o en algún país de América Latina. Pueden participar recién egresados o profesionistas que cuenten con un proyecto en desarrollo dentro del sector de videojuegos.

Los aspirantes deberán contar con disponibilidad de al menos cinco horas a la semana para participar en el proceso y asistir de manera presencial a eventos clave. Para la selección, se dará prioridad a perfiles que tengan conocimientos en áreas relacionadas con la creación de videojuegos.

Entre las habilidades más valoradas se encuentran la programación, animación, arte digital, realidad virtual, efectos visuales, producción virtual, narrativa y diseño de niveles, así como producción musical y edición sonora.

CÓMO REGISTRARSE EN INGENIA PLAY LAB

Las personas interesadas deben realizar su registro a través de la plataforma Charly iO. El proceso incluye la entrega de datos personales del líder o del equipo, una carta compromiso firmada por los participantes y la presentación del proyecto en un archivo PDF.

La presentación deberá tener un máximo de 15 páginas e incluir información clave como el nombre, logo e idea general del videojuego, el género, la plataforma y el motor de desarrollo, la propuesta de valor, el público objetivo y una muestra del arte conceptual. También se solicita una descripción del equipo y un cronograma de desarrollo.

Las propuestas mejor estructuradas y con mayor viabilidad serán seleccionadas para avanzar en el programa.

ASÍ SERÁ EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

INGENIA Play Lab contempla varias fases en las que los proyectos recibirán retroalimentación, capacitación y apoyo especializado. A medida que el proceso avanza, se realizará una selección progresiva hasta llegar a los proyectos finalistas.

En la fase inicial, 40 proyectos participarán en talleres y recibirán un diagnóstico durante seis semanas. Posteriormente, 20 proyectos avanzarán a la etapa de validación de su modelo de negocio, donde podrán competir por el reconocimiento Player´s Voice, con un premio de 20 mil pesos.

En la fase final, los equipos desarrollarán un prototipo funcional. Los tres mejores proyectos recibirán el premio Best MVP, con apoyos de hasta 200 mil pesos y vinculación internacional para impulsar su crecimiento.

BUSCAN A LOS NUEVOS TALENTOS DEL VIDEOJUEGO EN MÉXICO

Con esta convocatoria, Zapopan apuesta por el talento creativo y tecnológico de México y Latinoamérica. INGENIA Play Lab no solo busca apoyar ideas, sino acompañar a los desarrolladores en el camino para convertir sus proyectos en propuestas competitivas dentro de una industria que sigue en expansión.