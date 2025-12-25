Santoral del 25 de diciembre: Hoy se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús y su mensaje de esperanza

Este 25 de diciembre, millones de personas en el mundo celebran la Solemnidad del Nacimiento de Jesucristo, una de las fechas más importantes para la fe cristiana. La Navidad conmemora la llegada de Jesús al mundo, un acontecimiento que simboliza alegría, salvación y cercanía de Dios con la humanidad.

El Evangelio de San Juan recuerda que Jesús existía desde el principio. Lo llama "la Palabra", aquella por la cual todo fue creado y en quien estaba la vida. Esa Palabra, señala el texto bíblico, es también la luz que brilla en medio de la oscuridad, una luz que ofrece esperanza incluso en los momentos más difíciles.

El pasaje destaca que, aunque el mundo no siempre lo reconoció, a quienes lo recibieron les fue concedido el don de convertirse en hijos de Dios. El mensaje central de la Navidad es precisamente ese: Dios no permanece lejano, sino que se hace cercano, entra en la historia humana y camina junto a las personas.

"LA PALABRA SE HIZO CARNE"

En su reflexión sobre este Evangelio, el Papa Francisco explica que llamar a Jesús "la Palabra" significa que Dios desea comunicarse con la humanidad. No se trata solo de palabras, sino de un gesto profundo: Dios se hace carne, asumiendo la fragilidad humana para compartir la vida con todos.

El Pontífice subraya que esta expresión no es casual. Al decir que se hizo "carne", el Evangelio muestra que Dios acepta la debilidad, el dolor y las heridas humanas. Nada de lo que vive una persona le es ajeno a Jesús, porque Él eligió entrar incluso en aquello que más vergüenza o sufrimiento provoca.

UN MENSAJE VIGENTE

La Navidad recuerda que el amor de Dios no es lejano ni abstracto. Es un amor que se hace presente en lo cotidiano, que acompaña en las dificultades y que invita a vivir con esperanza, solidaridad y fe.

En este día, el nacimiento de Jesús sigue siendo un mensaje actual: Dios está con nosotros, especialmente en los momentos de fragilidad, y nos recuerda que cada vida tiene valor y sentido.

OTROS SANTOS QUE SE CELEBRAN HOY

Además del nacimiento de Jesucristo, la celebración del 25 de diciembre recuerda a otros santos y beatos que dejaron una huella importante en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra Santa Anastasia, mártir del siglo IV; Santa Eugenia, también mártir de la misma época; el beato Pedro el Venerable, abad benedictino y figura destacada del pensamiento cristiano medieval; y la beata María de los Apóstoles (Teresa von Wüllenweber), fundadora de las Hermanas Salvatorianas, quien falleció en esta fecha.