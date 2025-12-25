VIDEO | Camarera detiene a familia para exigir propina, reavivando el debate en México

Un video difundido en redes sociales volvió a encender la discusión sobre si en México es obligatorio dejar propina en restaurantes. Las imágenes muestran a una mesera que detiene a una familia en la puerta de un establecimiento para exigirle un pago mayor por el servicio, una escena que rápidamente se viralizó y generó opiniones encontradas entre usuarios.

El caso ocurre en pleno cierre de año, una temporada marcada por reuniones familiares y alta afluencia en restaurantes, lo que ha intensificado el debate sobre las prácticas laborales y los derechos tanto de trabajadores como de consumidores.

EL MOMENTO QUE QUEDÓ GRABADO EN VIDEO

El video fue captado en Train Bistro, un restaurante ubicado en la zona de Altavista. En las imágenes se observa a una mesera colocarse junto a la puerta para impedir que una familia se retire, argumentando que la propina de 100 pesos que le dejaron no correspondía al consumo realizado.

Con la cuenta en la mano, la trabajadora les exige que "paguen completo el servicio". Los comensales, visiblemente molestos, responden que no cuentan con efectivo adicional y que la propina no es obligatoria.

"Te íbamos a dejar 100 pesos y no se pudo... no traemos efectivo y no es a fuerzas", se escucha decir a uno de ellos. Otro incluso le sugiere llamar a la policía para poder salir del lugar.

LA DISCUSIÓN SUBE DE TONO

Durante el intercambio, la familia le recuerda a la mesera que la gratificación es voluntaria. También cuestionan que los haya detenido como si no hubieran pagado la cuenta completa.

"La propina no es a fuerza, ¿cómo se te ocurre detenernos como si no hubiéramos pagado?", reclaman antes de retirarse. El momento, grabado con un teléfono celular, fue suficiente para detonar una ola de reacciones en plataformas digitales.

REDES SOCIALES, DIVIDIDAS POR LA PROPINA

Tras la difusión del video, los comentarios se multiplicaron. Algunos usuarios criticaron la actitud de la mesera, señalando que exigir la propina de esa manera es incorrecto y puede considerarse un abuso hacia el consumidor.

Otros, en cambio, defendieron a la trabajadora y recordaron que en muchos establecimientos el ingreso diario depende casi por completo de las propinas. También hubo quienes cuestionaron a la familia por considerar insuficiente la cantidad que pretendían dejar, tomando en cuenta el consumo.

"Aquí en México hay restaurantes donde solo se vive de la propina", escribió un usuario. Otro comentó: "No es obligatoria, pero si exiges buen servicio, también hay que ser agradecido".

¿QUÉ DICE LA LEY EN MÉXICO SOBRE LA PROPINA?

La Ley Federal de Protección al Consumidor es clara en este tema. En su artículo 10 se establece que los proveedores no pueden aplicar prácticas coercitivas ni obligar a los clientes a pagar propinas, ni incluirlas de manera automática en la cuenta.

Además, la Profeco reiteró a inicios de 2025 que la propina es una gratificación voluntaria por un servicio recibido, especialmente en actividades que implican atención directa como restaurantes, bares, hoteles y servicios turísticos.

El organismo subraya que el pago del consumo es obligatorio, pero cualquier monto adicional por concepto de propina depende exclusivamente de la decisión del cliente.

UN DEBATE QUE SIGUE ABIERTO

El caso volvió a poner sobre la mesa una realidad compleja: por un lado, trabajadores que dependen de las propinas para completar su ingreso; por el otro, consumidores que tienen derecho a decidir si otorgan o no una gratificación.

Mientras el video continúa circulando y acumulando comentarios, el debate sobre la propina en México sigue abierto, especialmente en temporadas de alta demanda, donde la tensión entre servicio, salario y derechos se hace más visible.