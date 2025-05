The Last of Us 2: Estas son las diferencias del juego a la serie de la muerte de Joel

La serie de The Last of Us ha estado en el foco desde hace años, tanto por cosas buenas como malas; sin embargo, es innegable que el capítulo 2 de la segunda temporada fue uno de los más importantes de la historia, ya que presentó la muerte de Joel Miller y, aunque a simple vista pareciera ser un calco de lo que pasó dentro del videojuego, la realidad es que hay pequeños detalles que esconden mucho más.

DIFERENCIAS ENTRE EL JUEGO Y LA SERIE THE LAST OF US, CAPÍTULO 2

Abby

Mientras que en la serie Abby se recrea más en las palabras, inicialmente intentando adivinar a Joel quiénes son y posteriormente explicándole qué han hecho en los últimos años junto a un sermón sobre los códigos morales, en el videojuego no es hasta después del fallecimiento de Joel que el jugador descubre finalmente que Abby estaba vengando a su padre, el doctor asesinado en la masacre del hospital de Salt Lake City, un hecho que Joel nunca descubre.

La muerte de Joel

Tanto en el juego como en la serie, Ellie llega al lugar en el momento exacto de la muerte de Joel; sin embargo, A pesar de que los amigos de Abby la animan a hacerlo rápidamente en ambas versiones, en el videojuego la chica le da un último golpe en la cabeza a Joel con un palo de golf, mientras que en la serie, le clava ese mismo palo de golf que ha sido roto en el cuello.

La despedida de Ellie con Joe.

Mientras que en el videojuego, el equipo de Abby dejaba a Ellie inconsciente después de debatir si la mataban o no, en la serie la dejan llorando en el suelo, de modo que cuando se van, todavía tiene fuerzas para llegar al cuerpo de Joel y acurrucarse junto a él.

En ambas versiones de la historia, Jesse aparece en el sitio y acompaña a las chicas a su hogar; sin embargo, la serie también muestra cómo el trío realiza su regreso llevando consigo el cuerpo de Joe.