¿Te gusta el café hirviendo? Esto se sabe sobre sus posibles consecuencias

Para millones de personas, iniciar el día con una taza de café bien caliente es un ritual indispensable. En México, esta costumbre suele acompañarse de otros clásicos matutinos como la torta de tamal o el champurrado.

Sin embargo, desde hace décadas existe la creencia de que beber líquidos demasiado calientes podría aumentar el riesgo de cáncer, particularmente de esófago.

¿BEBER CAFÉ MUY CALIENTE PUEDE CAUSAR CÁNCER?

El esófago es un tubo que conecta la garganta con el estómago y juega un papel clave en la digestión. La preocupación surge porque, de acuerdo con especialistas, las bebidas a temperaturas muy elevadas pueden dañar su revestimiento interno. Smita Joshi, oncóloga y gastroenteróloga del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, explica que esta hipótesis existe desde la década de 1930 y se basa en la idea de que el daño térmico obliga a las células del esófago a regenerarse con mayor frecuencia, lo que incrementaría la probabilidad de errores que podrían derivar en cáncer.

Algunos estudios respaldan esta posibilidad. Investigaciones en animales publicadas en American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology sugieren que las bebidas muy calientes pueden debilitar la barrera protectora del esófago y facilitar lesiones por reflujo ácido. En humanos, estudios realizados desde 2016 en países como China, Irán y más recientemente en el Reino Unido han encontrado una asociación entre el consumo frecuente de bebidas muy calientes y un mayor riesgo de cáncer de esófago.

Una investigación publicada en febrero de 2025 en la revista Nature analizó a personas en el Reino Unido y halló que quienes consumen entre cuatro y seis tazas diarias o más de bebidas calientes presentan un mayor riesgo de este tipo de cáncer. Incluso el consumo de cuatro tazas o menos se asoció con un riesgo hasta 2.5 veces mayor. Resultados similares ya habían sido señalados en una revisión de estudios de 2010 publicada en la National Library of Medicine.

Además, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ha clasificado las bebidas consumidas a 65 °C como "probablemente cancerígenas". No obstante, la Organización Mundial de la Salud aclara que la evidencia aún es limitada y no concluyente.

Joshi subraya que muchos estudios no consideran otros factores de riesgo, como el tabaquismo, el consumo de alcohol o la exposición a contaminantes, por lo que no se puede afirmar que beber café caliente por sí solo cause cáncer. Por ahora, solo se sugiere un mayor riesgo cuando este hábito se combina con otros factores.

Como medida preventiva, los expertos recomiendan dejar enfriar el café antes de beberlo. Estudios citados por The Conversation señalan que la temperatura ideal es de alrededor de 57.8 °C y aconsejan tomar pequeños sorbos. Cabe destacar que el problema no es el café en sí, sino la temperatura, y que incluso su consumo se ha asociado con beneficios gracias a sus antioxidantes.