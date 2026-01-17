  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 17 De Enero Del 2026
Viral

El hielo más antiguo del Polo Norte, al borde de desaparecer por el calentamiento global

Un estudio de la Universidad de Manitoba advirtió que el hielo más antiguo del Polo Norte se ha vuelto frágil

Ene. 17, 2026
El último bastión de hielo permanente del Polo Norte muestra señales alarmantes de debilitamiento. Un nuevo estudio encabezado por la Universidad de Manitoba, realizado a bordo del buque de investigación Amundsen, reveló que el hielo más antiguo y resistente del hemisferio norte, ubicado en las islas de la Reina Isabel, al extremo norte de Canadá, es mucho más frágil de lo que se pensaba y enfrenta un alto riesgo de desaparecer a causa del cambio climático.

Durante el verano boreal de 2025, científicos se internaron en los fiordos de esta región ártica para analizar la capa de hielo mediante perforaciones profundas, con el objetivo de conocer tanto su estructura como las condiciones del agua que se encuentra varios metros por debajo.

EL HIELO MÁS ANTIGUO DEL POLO NORTE, AL BORDE DE DESAPARECER

Los resultados encendieron las alertas: el hielo que durante décadas fue considerado el más duro y estable del Polo Norte se ha vuelto blando, quebradizo y vulnerable.

De acuerdo con la investigación, uno de los factores clave detrás de este deterioro es el cambio en las aguas profundas de la región. Los científicos detectaron que estas aguas son ahora más cálidas y menos saladas que en la década de los sesenta, una combinación que acelera el derretimiento del hielo desde abajo, debilitando su estructura sin que el daño sea visible de inmediato en la superficie.

"El hielo fue mucho más fácil de atravesar de lo que esperábamos", afirmó Pascal Pellerin, capitán del Amundsen, en declaraciones a la revista Science. Según explicó, los témpanos que antes alcanzaban varios metros de espesor ahora se encuentran rotos y con una consistencia blanda, muy distinta a la que históricamente caracterizaba a esta zona del Ártico.

Los hallazgos fueron presentados durante la conferencia científica anual de ArcticNet, donde David Babb, oceanógrafo de la Universidad de Manitoba y responsable del estudio, expresó su preocupación por la rapidez con la que están cambiando las condiciones del hielo. "Se trata del hielo más antiguo del hemisferio norte, un reservorio que se creía relativamente protegido frente al calentamiento global, pero los datos muestran lo contrario", señaló.

La situación es especialmente grave por el papel estratégico que podrían jugar las islas de la Reina Isabel en el futuro cercano. A medida que los veranos avancen y el Polo Norte quede prácticamente libre de hielo estacional, esta región podría convertirse en el último refugio para especies que dependen del hielo durante todo el año, como el oso polar y otras especies emblemáticas del Ártico.

Los científicos advierten que, de mantenerse la tendencia actual de calentamiento global, el hielo más antiguo del Polo Norte podría dejar de cumplir su función como refugio climático y biológico. Lo que hoy es una advertencia científica podría convertirse, en pocos años, en una pérdida irreversible para el planeta y para la fauna que depende del hielo ártico para sobrevivir.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

