¿Cómo saber si es una buena salsa de soya? Conoce este truco fácil y rápido para probar su calidad

Elegir una buena salsa de soya en el supermercado puede parecer una misión imposible entre tantas marcas, precios y etiquetas confusas. Sin embargo, en redes sociales se ha viralizado un truco sencillo que cualquiera puede aplicar en el pasillo del súper.

EL SENCILLO TRUCO PARA VER SI UNA SALSA DE SOYA ES DE BUENA CALIDAD

Hay un truco sencillo que puedes usar en el supermercado antes de comprar una salsa de soya: agita la botella y observa cómo se comportan las burbujas.

Si aparecen muchas burbujitas pequeñas que permanecen varios segundos formando una capa espumosa en la superficie, es una pista de que la salsa tiene más cuerpo y probablemente proviene de una fermentación más lenta y con mayor contenido de soja.

Si al agitar no sale apenas espuma o las burbujas desaparecen al instante, es posible que la salsa sea más aguada o producida por procesos industriales rápidos.

¿CÓMO FUNCIONA EL TRUCO DE AGITAR LA BOTELLA DE SALSA DE SOYA?

Las burbujas y la espuma se relacionan con la presencia de proteínas, aminoácidos libres y compuestos resultantes de la fermentación. Las salsas tradicionales, elaboradas con soja (y a veces trigo), agua, sal y koji, generan más compuestos que estabilizan la espuma.

Las salsas "rápidas" o con alto porcentaje de aditivos suelen dar un líquido más fluido que no forma ni mantiene espuma. Esto no es una regla absoluta, pero sí una guía visual práctica, y coincide con recomendaciones culinarias y reportes sobre el tema.

CÓMO PROBAR LA CALIDAD DE LA SALSA DE SOYA EN EL SUPERMERCADO

Toma la botella cerrada con la etiqueta hacia ti. Agítala con suavidad arriba y abajo durante 2–3 segundos (no hace falta violencia). Coloca la botella sobre la estantería y observa la superficie del líquido por 5–10 segundos. Si se forman muchas burbujas finas y tardan en desaparecer = Buena señal. Si no hay espuma o desaparece de inmediato = Sospecha de baja concentración. La espuma es una pista útil pero no determinante: lee la etiqueta (ingredientes, tipo de fermentación). Busca listas cortas (soja, trigo, agua, sal) y evita jarabes o potenciadores químicos si quieres sabor auténtico.

Si buscas un dato técnico serio, los estándares de calidad usan indicadores como "nitrógeno de aminoácidos" para clasificar la salsa; la espuma es una comprobación doméstica rápida, no un análisis de laboratorio.

Eso sí, este método no debe ser el único criterio para elegir. Siempre es recomendable leer la etiqueta y revisar los ingredientes. Las mejores opciones suelen tener listas cortas que incluyen soya, agua, sal y, en algunos casos, trigo.

Si encuentras jarabes, colorantes o saborizantes artificiales en los primeros lugares, probablemente no estás frente a una salsa de soya de alta calidad.

El truco de las burbujas es una guía práctica y rápida para consumidores curiosos que quieren comprar mejor sin complicarse. No sustituye una evaluación profesional, pero sí puede ayudarte a tomar una decisión más informada antes de llegar a la caja.