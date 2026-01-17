Día de bendecir a las mascotas: ¿Cuál es el origen y significado de esta tradición religiosa?

Cada 17 de enero, la Iglesia católica conmemora a San Antonio Abad, una figura clave del cristianismo, cuya festividad está profundamente ligada a una de las tradiciones más entrañables: la bendición de los animales. Esta costumbre, que se vive en distintos países y culturas, reúne a familias enteras que acuden con sus mascotas para pedir salud, protección y bienestar.

La devoción hacia San Antonio Abad como protector de los animales tiene un origen particular. Aunque históricamente fue reconocido como fundador del monacato y ejemplo de vida austera, su asociación con los animales nació a partir de las representaciones artísticas que lo mostraban rodeado de bestias. Con el paso del tiempo, esta iconografía dio pie a una interpretación popular que lo colocó como guardián y patrono de los seres vivos.

San Antonio nació en el año 251, en el seno de una familia acomodada. Tras escuchar el pasaje bíblico en el que Jesús invita a desprenderse de los bienes materiales, decidió vender todo lo que poseía y retirarse al desierto para llevar una vida de oración, penitencia y soledad. Fue en ese entorno donde, según los relatos, enfrentó múltiples tentaciones que se manifestaban en forma de animales salvajes como leones, cerdos o bueyes, un detalle que influyó decisivamente en su posterior representación artística.

A lo largo de los siglos, diversas leyendas reforzaron su vínculo con los animales. Una de las más conocidas, cuenta que, al fallecer San Pablo el Ermitaño, San Antonio recibió la ayuda de dos leones para cavar su sepultura en medio del desierto. Otra historia narra cómo una jabalina acudió a él con sus crías ciegas; conmovido, el santo las sanó, y desde entonces el animal permaneció a su lado como muestra de gratitud. Este relato explica por qué, en muchas imágenes, San Antonio aparece acompañado de un cerdo jabalí a sus pies.

Estas historias no solo consolidaron su papel como patrono de los animales, sino que también inspiraron a generaciones de monjes, fieles y grandes artistas. Pintores como Miguel Ángel, El Bosco, Tintoretto, Cézanne y Dalí encontraron en San Antonio Abad una figura cargada de simbolismo espiritual y artístico.

IMPACTO CULTURAL DE LA BENDICIÓN DE ANIMALES

La tradición de bendecir animales cada 17 de enero se extendió ampliamente durante la época colonial, cuando se rezaba por la salud y protección del ganado y de los animales domésticos, esenciales para la vida cotidiana. Hoy, la celebración se ha adaptado a los tiempos modernos y abarca desde perros y gatos hasta especies menos comunes, como reptiles o pequeños mamíferos.

La festividad se vive con especial fuerza en países como España, Italia, Portugal y México, donde templos e iglesias reciben a los fieles con sus mascotas o incluso con fotografías de ellas, para facilitar la bendición. En el Vaticano, es tradición que el Papa participe en ceremonias donde se bendicen animales de granja y mascotas, reforzando el carácter universal de esta celebración.

San Antonio Abad, cuyo nombre significa "florido" o "valioso", es recordado no solo por su vida de austeridad, sino por su profundo respeto hacia la naturaleza. Su legado sigue vivo cada 17 de enero, cuando la fe, la cultura y el amor por los animales se unen en una tradición que atraviesa siglos y fronteras.