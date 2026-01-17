Ven futuro prometedor en xenotrasplantes con órganos de cerdos transgénicos

La investigación sobre xenotrasplantes de órganos de cerdos transgénicos ha dado un giro importante, impulsada por los avances tecnológicos y la creciente escasez de órganos humanos.

Este campo, liderado por Estados Unidos y China, ha mostrado pasos significativos, especialmente en el uso de la técnica de edición genética CRISPR, que permite modificar cerdos con facilidad para generar órganos compatibles con los humanos.

LAS PRUEBAS QUE ALIENTAN A LOS CIENTÍFICOS

El caso de Tim Andrew, quien vivió con un riñón de cerdo genéticamente modificado durante nueve meses, ilustra los avances y desafíos en este ámbito.

A pesar del rechazo final del órgano, el experimento representó un hito importante en el campo de los xenotrasplantes, especialmente tras el primer trasplante exitoso de hígado de cerdo y el récord de supervivencia de riñones en seres humanos.

Desde 2021, se han realizado diversos trasplantes de órganos de cerdos modificados, comenzando con riñones a pacientes en muerte cerebral y, más recientemente, trasplantes a personas vivas.

El proceso ha sido acelerado por la autorización de ensayos clínicos en 2025 por parte de la FDA en Estados Unidos, un paso clave para validar la viabilidad de estos trasplantes en la medicina convencional.

PODRÍA REPRESENTAR EVOLUCIÓN DE TRATAMIENTOS RENALES

A pesar de los avances, los xenotrasplantes enfrentan grandes desafíos, especialmente el rechazo inmunológico, que sigue siendo el mayor obstáculo.

La clave del éxito radica en identificar las mutaciones genéticas exactas que permitan la aceptación del órgano trasplantado, un desafío que tanto en Estados Unidos como en China se están abordando con distintas estrategias.

Con estos progresos, el xenotrasplante de riñones podría revolucionar el tratamiento de la enfermedad renal crónica, convirtiéndose en una alternativa esencial ante la falta de órganos humanos disponibles para trasplante.