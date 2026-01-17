Engañadas por Roblox, hermanas de 16 y 10 años huyeron de su casa

El 9 de enero, las hermanas Mary, de 16 años, y Sabine, de 10 años, desaparecieron en Nezahualcóyotl, Estado de México. La desaparición causó gran alarma, ya que los familiares no lograban contactarlas. Tras varios días de búsqueda, se descubrió que ambas habían huido bajo el engaño de un encuentro en línea.

El 17 de enero, después de una intensa investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) las localizó con vida en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) en la alcaldía de Venustiano Carranza, Ciudad de México. Las menores estaban esperando un autobús foráneo, aparentemente sin un destino claro.

EL PELIGRO DE LOS VIDEOJUEGOS PARA LOS MENORES

Los familiares indicaron que las hermanas pasaban mucho tiempo en videojuegos como Roblox y Free Fire. Se sospecha que personas desconocidas las contactaron a través de estas plataformas, lo que pudo haber influido en su decisión de abandonar el hogar.

La desaparición resaltó los peligros de las interacciones en línea en los videojuegos. Los padres de las menores expresaron su preocupación por cómo el contacto con extraños puede llevar a situaciones riesgosas si no se supervisa adecuadamente.

SUPERVISAR PARA EVITAR RIESGOS

La Fiscalía continúa investigando las circunstancias que llevaron a las menores a huir. Mientras tanto, se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre el caso.

El incidente subraya la importancia de que los padres mantengan un control y comunicación abierta sobre las actividades digitales de sus hijos. Supervisar su interacción en plataformas como Roblox es fundamental para evitar situaciones de riesgo.