¿Te detuvieron en un operativo de Tránsito? Expertos te dicen por qué no debes responder a esta pregunta

Conducir es una actividad que requiere de mucha precaución, ya que están en juego vidas, tanto las de quien maneja, como de transeúntes y otros automovilistas.

A raíz de regular el tráfico y verificar si los conductores están en condiciones de operar un vehículo automotor, comúnmente en México se aplican operativos de tránsito, una situación que podría provocar incertidumbre, nerviosismo y ansiedad.

Ahora bien, en caso de que te hayan detenido en uno de estos también llamados retenes, hay una pregunta que, de acuerdo con la ley, no estás obligado a responder.

ESTA PREGUNTA NO DEBES CONTESTAR EN UN OPERATIVO DE TRÁNSITO

Si en un momento de conducción llegas a un retén o simplemente notas que una patrulla de vialidad te pide que te detengas, la pregunta que te harán y que no estás obligado a responder es: "¿Sabe por qué lo detuve?".

Y es que en realidad los tránsitos buscan un trasfondo y es estudiar tu comunicación no verbal; en otras palabras, tu lenguaje corporal, cómo reaccionas ante ello.

Ahora bien, si estás en esta situación, aquí te decimos algunas opciones de respuesta a esa maliciosa pregunta.

Este cuestionamiento de "¿Sabe por qué lo detuve?" busca que como conductor te incrimines en alguna falta de tránsito, ya que los automovilistas suelen ponerse nerviosos a la hora de encarar a oficiales de vialidad, por lo que acaban de señalar una falta que quizá ni cometiste.

No obstante, como se indicó, no existe ley o reglamento de tránsito, ni tampoco en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que obliguen al conductor a contestar afirmativamente o a autoincriminarse; por el contrario, quienes están obligados a decirte el motivo de que te detuvieron son los propios agentes, que deben informar, clara y específica, el motivo de la detención.

Así las cosas, lo primero que debes hacer es NO caigas en pánico y mantén la calma, a fin de que el tránsito no vea que te pusiste nervioso, ya que les das terreno a ganar. En cambio, puedes responder de la siguiente forma: "No oficial. Por favor, ¿me podría indicar cuál es el motivo de la detención?"

En caso de que el automovilista considere que no hay falta y su detención es injustificada, anote el nombre del agente, así como número de placa y patrulla. ¡Ah! Es muy importante que no discutas con el agente ni le faltes al respeto, pues eso sí se convierte en multa. Después, acude ante la autoridad correspondiente e interpón una queja.

Por ello es muy importante que los conductores conozcan sus derechos ante este tipo de detenciones; además, en muchas ocasiones, no son oficiales de vialidad los que realizan las detenciones y no están facultados para multar o de detener automovilistas.

Así que ya lo sabe, conozca sus derechos y no se complique, al final es su seguridad lo que importa.