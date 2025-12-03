Spotify Wrapped 2025: ¿Cómo calcula tu "edad de escucha"?

El Spotify Wrapped 2025 llegó hoy y como cada diciembre, permite que millones de usuarios compartan en redes sociales sus estadísticas musicales del año.

En esta edición una de las funciones que más curiosidad despierta es la nueva métrica llamada "tu edad de escucha", un indicador que brinda una mirada divertida a la relación entre tu identidad musical actual y las canciones que más marcaron tu 2025.

Según la plataforma, esta métrica se basa en el concepto del "pico de reminiscencia", que describe la tendencia a sentir una conexión especial con la música que escuchabas entre los 16 y 21 años.

ASÍ ES COMO SPOTIFY CALCULA TU EDAD DE ESCUCHA

Analiza las fechas de lanzamiento de todas las canciones que escuchaste durante 2025.

de todas las canciones que escuchaste durante 2025. Identifica el periodo de cinco años cuya música escuchaste de manera desproporcionada comparada con otros usuarios de tu misma edad real.

cuya música escuchaste de manera desproporcionada comparada con otros usuarios de tu misma edad real. Spotify asume que ese periodo corresponde a tu "pico de reminiscencia", es decir, a tus supuestos años formativos.

Con esa referencia, te asigna una edad de escucha equivalente a la edad actual que tendría alguien que fue joven en esa época.

Por ejemplo, si un usuario escucha más música de finales de los años 70 que sus contemporáneos, Spotify podría asignarle una edad de escucha de 63 años, aunque en la realidad sea mucho más joven.

Por tanto, si escuchaste mucha música de finales de los 60, Spotify concluye que tu "edad de escucha" es 74 años... a pesar de que tener una edad menor.

"Eres un alma vieja", sentencia la app.

LO MÁS ESCUCHADO EN 2025 EN SPOTIFY

Además de esta nueva métrica, Spotify también reveló a los grandes protagonistas musicales del año: