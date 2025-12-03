Mujeres en Perú crean una lista negra para denunciar a sus novios y esposos infieles

En los últimos días, un fenómeno viral tomó fuerza en redes sociales: un documento conocido como la "Lista negra de las girls", donde miles de mujeres compartieron datos personales de exparejas para exponer presuntas infidelidades. El archivo, nacido en Perú, rápidamente se extendió a otros países y encendió un debate sobre privacidad, consentimiento y consecuencias legales.

CÓMO SURGIÓ LA POLÉMICA LISTA

De acuerdo con reportes difundidos por medios latinoamericanos, la llamada "Lista negra de las girls" comenzó como un archivo de Excel elaborado por usuarias peruanas. En él se concentraban perfiles de hombres señalados por supuestas conductas infieles.

El documento reunía información como:

Fotografías

Perfiles en redes sociales

Ocupaciones

Rasgos personales

La lista se viralizó principalmente en TikTok y X, donde más personas comenzaron a agregar nombres y experiencias propias. En poco tiempo, el archivo dejó de ser un esfuerzo local para convertirse en una especie de tendedero digital con alcance internacional. Su popularidad llevó a que mujeres de otros países, incluido México, replicaran la dinámica con listas propias.

POR QUÉ SE ELIMINÓ LA LISTA ORIGINAL EN PERÚ

Aunque el documento creció rápidamente, también fue removido con la misma velocidad. La razón principal fue la gran cantidad de datos personales sensibles que contenía: nombres completos, direcciones, fotografías, ocupaciones e incluso conversaciones privadas.

La eliminación se sustentó en la Ley No. 29733 de Protección de Datos Personales en Perú, que prohíbe la recopilación y difusión de información privada sin consentimiento. Este marco legal establece multas que pueden llegar hasta las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para quienes violen dicha normativa.

Incluso si la intención era advertir sobre conductas engañosas, la ley peruana no permite compartir datos personales sin autorización, lo que volvió inviable mantener el archivo en línea.

DEL TENDEDERO FÍSICO AL TENDEDERO DIGITAL

La idea de exhibir denuncias en espacios públicos no es nueva en América Latina. En México, colectivos feministas han utilizado tendederos durante marchas y protestas para señalar a presuntos agresores o a personas con comportamientos violentos.

La diferencia ahora es que este mecanismo llegó a las redes sociales, donde la información se replica sin control, sin verificación previa y, en muchos casos, sin consentimiento. Esto ha abierto una discusión sobre los límites éticos y legales de trasladar estas dinámicas a plataformas donde todo se difunde en segundos.

RIESGOS LEGALES AL DIFUNDIR DATOS PERSONALES EN MÉXICO

En México, la ley también protege la información privada. El artículo 210 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece sanciones para quienes revelen información confidencial o comunicaciones reservadas. Las sanciones van desde 30 hasta 200 jornadas de trabajo comunitario, dependiendo del caso.

Además, otras leyes pueden aplicarse si se publican:

Datos íntimos

Conversaciones privadas

Domicilios o números telefónicos

Fotografías sin permiso

Capturas de pantalla

Compartir datos de terceros, incluso con el argumento de prevenir situaciones incómodas o riesgos, puede derivar en consecuencias civiles o penales.

UN DEBATE QUE SIGUE CRECIENDO

La "Lista negra de las girls" no solo abrió una conversación sobre infidelidad, sino sobre los límites entre denuncia social y exposición ilegal. En un entorno donde la viralidad domina, el reto es encontrar un equilibrio entre visibilizar experiencias y respetar la privacidad de todas las personas involucradas.