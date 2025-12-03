  • 24° C
Viral

Las 5 Mejores Películas Navideñas Mexicanas

México, tierra de tradiciones y cine singular, celebra la Navidad a su manera, aquí te presentamos las películas que sí valen la pena ver

Dic. 03, 2025
La Navidad en México no solo es una fiesta llena de romeritos, piñatas y villancicos; también es una celebración del séptimo arte. Aunque el cine navideño no es un género masivo en el país, las pocas joyas que existen combinan folclore, humor, nostalgia y un toque de caos muy nuestro.

Santa Claus (1959) – Dir. René Cardona

Una fantasía surrealista que se convirtió en película de culto, Santa Claus no vive en el Polo Norte ni es un personaje convencional. En este clásico de los años 50, el hombre de la barba blanca reside en el espacio, donde debe enfrentarse a un demonio enviado por Lucifer para sabotear la Navidad.

Con una estética vibrante, sets imposibles y una visión de bien contra mal absolutamente años 50, Santa Claus es una experiencia única, un híbrido entre risas, asombro y una buena dosis de nostalgia. Una rareza cinematográfica que solo México pudo crear.

Santos Peregrinos (2004) – Dir. Juan Carlos Carrasco

Una comedia negra cargada de tradición y caos urbano y humor negro, costumbres mexicanas y caos vecinal se dan la mano en esta irreverente historia. Santos Peregrinos inicia con unas figuras de la Sagrada Familia que, de mano en mano, arrastran supersticiones, secretos y rivalidades entre los habitantes de una vecindad.

A través de sus personajes, la película explora cómo la fe, la codicia y la convivencia se entrelazan durante la temporada navideña. El resultado es una comedia de tono oscuro, irreverente y profundamente chilanga.

imagen-cuerpo

Mi Niño Tizoc (1972) – Dir. Ismael Rodríguez

Una Navidad sin lujos, pero llena de humanidad, en este emotivo relato, seguimos a Carmelo y su hijo Tizoc, dos floricultores de Xochimilco que sobreviven entre carencias y dificultades, mientras esperan una posada que nunca llega.

Con un enfoque realista, Mi Niño Tizoc presenta una Navidad diferente: sin lujos ni nieve, pero repleta de corazón, esperanza y los desafíos cotidianos. Ideal para aquellos que buscan cine con alma y un contexto profundamente mexicano.

imagen-cuerpo

Museo (2018) – Dir. Alonso Ruiz Palacios

Un robo legendario en pleno espíritu navideño, ambientada en la Navidad de 1985, Museo recrea el famoso atraco al Museo Nacional de Antropología, protagonizado por dos jóvenes aburridos de la vida suburbana. Interpretados por Gael García Bernal y Leonardo Ortizgris, los protagonistas llevan a cabo uno de los robos más absurdos y emblemáticos de la historia reciente de México.

Con un estilo visual cautivador y una trama llena de tensión, Museo es un viaje a los 80´s con un toque navideño inesperado y mucho humor negro.

imagen-cuerpo

Guadalupe-Reyes (2019) – Dir. Salvador Espinosa

El maratón de la vida, de la amistad y las borracheras, Guadalupe-Reyes es la historia de dos amigos, interpretados por Juan Pablo Medina y Martín Altomaro, que se reencuentran después de años para intentar completar el maratón más famoso de México: el Guadalupe-Reyes.

A través de borracheras, fiestas y crisis existenciales, la película refleja las complicadas pero esenciales amistades adultas, mientras explora con humor y melancolía las reconciliaciones que solo pueden ocurrir en un México lleno de tradiciones y excesos.

México tiene su propio estilo de celebrar la Navidad, y su cine navideño refleja perfectamente esa combinación de caos, calidez y color que tanto nos caracteriza. Si buscas una alternativa a los clásicos hollywoodenses, estas películas son una excelente opción para sumergirte en el espíritu festivo a la mexicana.

imagen-cuerpo
Redacción
Redacción
