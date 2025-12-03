Danny Phantom llega a Fortnite: así luce el clásico personaje en el Battle Royale

Fortnite volvió a sorprender a su comunidad con un anuncio que ni los filtradores más activos esperaban: Danny Phantom se une al Battle Royale como parte de una nueva colaboración con Paramount. La noticia fue confirmada a través de las cuentas oficiales del juego, marcando el inicio de una serie de llegadas relacionadas con esta compañía.

Si eres fan de Danny Phantom, aparta el 5 de diciembre, fecha en la que el personaje debutará en la Tienda de Objetos. Epic Games adelantó la llegada en una publicación donde también insinuó futuros cambios en las rotaciones del catálogo.

La colaboración incluirá al propio Danny Phantom y a Sam, su amiga y posterior interés amoroso en la serie. Las primeras imágenes muestran dos estilos para Danny: su versión humana y su forma fantasma, ambas disponibles al comprar el atuendo. En el caso de Sam, de momento solo se ha mostrado un estilo, aunque no se descarta que se revelen más variantes.

Aún no se han dado detalles sobre el precio del paquete ni sobre todos los cosméticos que lo acompañarán. Esa información se conocerá cuando los artículos sean descifrados dentro del juego.

¿QUIÉNES SON DANNY Y SAM?

Para quienes no estén familiarizados, Danny Phantom fue una serie animada de acción y aventura transmitida en Nickelodeon entre 2004 y 2007. Con el tiempo, la producción ganó un sólido grupo de seguidores y aunque no ha regresado en forma de reboot, sí apareció en un crossover en 2017 junto a Los Padrinos Mágicos.

El protagonista, Danny Fenton, obtiene habilidades fantasmales que utiliza para enfrentarse a villanos del Mundo Fantasma, siempre acompañado de Sam, una pieza clave en sus aventuras. Ahora, ambos darán el salto a Fortnite, siendo apenas el primer paso de una colaboración más amplia con Paramount.

Rumores señalan que personajes como Bob Esponja y figuras de South Park podrían llegar más adelante, lo que mantiene a la comunidad alerta y emocionada.