Receta de pan integral de caja: fácil, económico y perfecto para cualquier ocasión

El pan integral de caja se ha convertido en una de las opciones caseras más buscadas por quienes desean una alternativa saludable, económica y deliciosa.

La chef Mónica Mannion comparte una receta sencilla y accesible que permite preparar un pan nutritivo con ingredientes básicos y un procedimiento claro, ideal para quienes quieren iniciarse en la panadería casera.

Esta preparación tiene un tiempo estimado de 2 horas con 30 minutos, rinde dos piezas y ofrece un costo promedio de apenas 52 pesos, lo que la convierte en una alternativa más económica frente a los panes comerciales. Además, su caducidad estimada es de cinco días, lo que lo hace práctico para consumo familiar.

TOMA NOTA E INTÉNTALO EN CASA

La receta utiliza una combinación de harina de trigo blanca y harina integral, lo que aporta suavidad y fibra.

El proceso incluye la elaboración de una mezcla inicial de levadura con agua tibia, azúcar y harina, que debe reposar para activar los microorganismos que darán esponjosidad al pan. Posteriormente, se integra con el resto de los ingredientes secos, leche y mantequilla para dar forma a la masa final.

Uno de los puntos más importantes en la preparación es el tiempo de reposo, ya que la masa debe duplicar su tamaño antes de entrar al horno.

Para decorar, la chef recomienda añadir ajonjolí y linaza, aportando textura y un toque crujiente. El modelo utilizado es rectangular y debe estar previamente engrasado y enharinado para facilitar el desmolde.

La cocción comienza a 220 °C por 15 minutos y luego se reduce a 190 °C durante 30 minutos más. Una vez horneado, el pan debe reposar cinco minutos antes de retirarlo del molde, y se sugiere enfriarlo sobre una rejilla para evitar que la base conserve humedad.

Esta receta, difundida en la revista El Consumidor de diciembre de 2025, se ha convertido en una referencia por su claridad y buenos resultados, ideal para consumo diario y como opción saludable para toda la familia.